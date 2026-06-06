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Жара вынуждает лосей в Ленобласти выходить на дороги

Водителей предупреждают о непредсказуемом поведении животных.

Жара вынуждает лосей в Ленобласти выходить на дороги - Водителей предупреждают о непредсказуемом поведении животных.
Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области

С наступлением жары автомобилисты все чаще встречают лосей на проезжей части, что может создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения. Об этом предупреждает Комитет по животному миру Ленинградской области.

Причиной  непредсказуемого поведения животных также становится нашествие гнуса. Изнуренные насекомыми сохатые выходят на открытые, хорошо продуваемые ветром участки трасс, где ветер помогает им избавиться от назойливого роя. Для лося автодорога становится единственным местом для отдыха, однако для водителей такие встречи несут скрытую опасность.

Специалисты предупреждают, что дикое животное в состоянии стресса ведет себя абсолютно непредсказуемо. Лсь может внезапно выбежать на асфальт, начать хаотичное движение или замереть посреди полосы. Водителям настоятельно рекомендуется при виде зверя у обочины сбрасывать скорость и избегать звуковых сигналов, которые могут спровоцировать панику у животного. 

«ДТП с лосем — это всегда серьёзно. Для зверя это почти всегда гибель. Для машины — искореженный кузов, а для пассажиров — реальный риск», — добавили в Комитете.

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