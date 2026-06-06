Помощь медиков в результате ЧП потребовалась четырем пострадавшим, включая ребенка.

На объекте Минобороны в Большой Ижоре ликвидируют последствия пожара, случившегося в результате атаки БПЛА. Об этом 6 июня сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«4 местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку. На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам», - уточнил глава региона.

В пунктах временного размещения гражданам предоставляется еда и вода. Также дежурят медики. Ситуация находится под контролем, добавил губернатор.

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