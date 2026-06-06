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В Большой Ижоре ликвидируют последствия пожара на объекте Минобороны - губернатор

Помощь медиков в результате ЧП потребовалась четырем пострадавшим, включая ребенка.

На объекте Минобороны в Большой Ижоре ликвидируют последствия пожара, случившегося в результате атаки БПЛА. Об этом 6 июня сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«4 местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку. На данный момент из охранной зоны эвакуированы более 600 человек, из них 390 находятся в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам», - уточнил глава региона.

В пунктах временного размещения гражданам предоставляется еда и вода. Также дежурят медики. Ситуация находится под контролем, добавил губернатор.

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Фото на миниатюре: magnific

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В Большой Ижоре ликвидировали последствия возгорания после атаки БПЛА

После 17 часов вечера, ориентировочно, местные жители смогут вернуться домой. 

В Большой Ижоре ликвидировали последствия пожара, вызванного атакой БПЛА. Об этом 6 июня сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

ЦВ настоящий момент силы и средства Минобороны проверяют прилегающую территорию на возможное наличие взрывоопасных предметов. Проверка продлится около 2-х часов. Ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой. Оперативный штаб и администрация района окажут помощь и содействие по возвращению жителей домой. В это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения", - уточнил глава региона.

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Фото на миниатюре: МЧС России/ Архив

Теги

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