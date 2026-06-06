В Ленинградской области сформировали временный оперативный штаб для ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов и оказания помощи пострадавшим.

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Ярослав Серов сообщил о развертывании всех необходимых мер по стабилизации ситуации после отражения массированной атаки БПЛА.

В рамках работы штаба особое внимание уделяется поддержке эвакуированных граждан. В район происшествия направлены специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Для обеспечения безопасности и предотвращения мародерства зоны эвакуации взяты под усиленный контроль правоохранительных органов. Совместными усилиями сотрудников МВД и Росгвардии организовано патрулирование и выставлены посты на подъездах к населенным пунктам.

Параллельно с этим на месте работают профессиональные саперы. Инженерно-саперный полк Ленинградского военного округа задействовал 8 групп разминирования для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ.

«Все меры, необходимые для разрешения ситуации, приняты администрацией и федеральными органами исполнительной власти», - говорится в сообщении.