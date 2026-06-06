Состояние спасенного в Тихвине хищника постепенно улучшается.

История Вепса началась в Тихвине, когда изможденный хищник вышел к пожилой женщине, подкармливавшей бездомных собак. Еще недавно напуганный и агрессивный зверь стал практически неузнаваем. Ветеринары центра «Велес» диагностировали у волка саркоптоз и начали курс лечения, который принес заметные результаты.

Животное набрало вес и обросло густой шерстью. Несмотря на то, что волк привык к заботе персонала и ведет сытый образ жизни, сотрудники центра отмечают, что в его глазах прослеживается желание поскорее оказаться в привычной среде обитания.