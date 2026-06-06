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В центре «Велес» показали, как волк Вепс проходит реабилитацию

Состояние спасенного в Тихвине хищника постепенно улучшается. 

В центре «Велес» показали, как волк Вепс проходит реабилитацию - Состояние спасенного в Тихвине хищника постепенно улучшается.
Фото: РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным

История Вепса началась в Тихвине, когда изможденный хищник вышел к пожилой женщине, подкармливавшей бездомных собак. Еще недавно напуганный и агрессивный зверь стал практически неузнаваем. Ветеринары центра «Велес» диагностировали у волка саркоптоз и начали курс лечения, который принес заметные результаты.

Животное набрало вес и обросло густой шерстью. Несмотря на то, что волк привык к заботе персонала и ведет сытый образ жизни, сотрудники центра отмечают, что в его глазах прослеживается желание поскорее оказаться в привычной среде обитания. 

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Теги

Дикие животные в Ленобласти
Новости Социум

В поселке Коммунары завершили газификацию 12 многоквартирных домов

Почти 300 квартир получили доступ к «голубому топливу».

Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обеспечили подачу сетевого газа в 286 квартир в Коммунарах.

Так, 12 многоквартирных домов в поселке впервые получили доступ к сетевому природному газу. Для реализации проекта было проложено 3,4 км новых газораспределительных сетей. Теперь жители 286 квартир смогут использовать «голубое топливо».

Генеральный директор компании Вячеслав Бузин подчеркнул, что перевод многоквартирного жилого фонда на природный газ является приоритетным направлением работы предприятия.

Ранее построенный межпоселковый газопровод уже создал техническую возможность для подключения 973 домов и квартир в пяти близлежащих деревнях в рамках региональной программы газификации на 2026–2030 годы.

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