Почти 300 квартир получили доступ к «голубому топливу».

Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обеспечили подачу сетевого газа в 286 квартир в Коммунарах.

Так, 12 многоквартирных домов в поселке впервые получили доступ к сетевому природному газу. Для реализации проекта было проложено 3,4 км новых газораспределительных сетей. Теперь жители 286 квартир смогут использовать «голубое топливо».

Генеральный директор компании Вячеслав Бузин подчеркнул, что перевод многоквартирного жилого фонда на природный газ является приоритетным направлением работы предприятия.

Ранее построенный межпоселковый газопровод уже создал техническую возможность для подключения 973 домов и квартир в пяти близлежащих деревнях в рамках региональной программы газификации на 2026–2030 годы.