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УЕФА продлил отстранение футбольных клубов из России от еврокубков

Российские футбольные клубы останутся отстраненными от еврокубков до лета 2027 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документы УЕФА.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций внес изменения в список участников еврокубков на следующий сезон. Это связано с продолжающимся отстранением российских клубов и сборных от турниров под эгидой УЕФА.

По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов. При обычных условиях это дало бы стране право заявить четыре клуба в еврокубки.

Российские клубы и сборные находятся под санкциями ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи. В последней игре команда обыграла Буркина-Фасо со счетом 3:0.

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В США готовятся к казням военных впервые за почти 60 лет

Армия США подготовила план исполнения смертных приговоров в отношении четырех военнослужащих на случай распоряжения президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC со ссылкой на внутренний документ сухопутных войск США.

«Армия готовится привести в исполнение смертный приговор четырем приговоренным к смертной казни служащим, если президент отдаст соответствующий приказ», – говорится в сообщении телеканала

План получил кодовое название «Решительное правосудие». Его направили для внутреннего использования еще в феврале. Документ предусматривает подготовку к казни четырех осужденных военных в тюрьме города Терре-Хот в штате Индиана. Ранее там исполняли приговоры в отношении гражданских лиц.

Нескольким армейским подразделениям поручено обеспечить проведение казней не позднее 150 дней с даты одобрения смертных приговоров президентом. Осужденные военнослужащие были признаны виновными в убийствах и изнасилованиях.

Последний раз военнослужащего США казнили в 1961 году. Тогда рядового Джона Беннетта приговорили к смерти за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии.

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