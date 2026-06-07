Российские футбольные клубы останутся отстраненными от еврокубков до лета 2027 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документы УЕФА.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций внес изменения в список участников еврокубков на следующий сезон. Это связано с продолжающимся отстранением российских клубов и сборных от турниров под эгидой УЕФА.

По итогам завершившегося сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов. При обычных условиях это дало бы стране право заявить четыре клуба в еврокубки.

Российские клубы и сборные находятся под санкциями ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи. В последней игре команда обыграла Буркина-Фасо со счетом 3:0.