Проверки продуктов на фальсификат в Санкт-Петербурге чаще всего проводят после жалоб горожан и по товарам из низкого ценового сегмента. О том, как выбирают продукцию для лабораторных исследований, рассказал председатель организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

По его словам, качество продуктов питания остается одной из самых обсуждаемых тем среди жителей Санкт-Петербурга. «Общественный контроль» регулярно закупает товары в магазинах города и направляет их на экспертизу.

При выборе продуктов для проверки специалисты ориентируются на жалобы покупателей. Также внимание обращают на бренды, которые уже попадали в поле зрения органов государственного надзора и контроля.

Кроме того, в повторные проверки нередко включают товары, которые ранее уже признавали некачественными. Так эксперты оценивают, изменили ли производители состав и качество продукции после замечаний.

В первую очередь специалисты проверяют продукты из низкого ценового сегмента, где риск нарушений, по их оценке, выше.