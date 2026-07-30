Доля жителей Москвы и Петербурга, испытывающих тревогу, составила 30% в июле 2026 года, следует из опроса ВЦИОМ.

Как сообщают «Ведомости», этот показатель стал самым высоким среди всех типов населенных пунктов. При этом по сравнению с апрелем доля тревожных жителей двух столиц снизилась на пять процентных пунктов.

В целом по России тревожное состояние в июле испытывали 23% опрошенных против 25% в апреле. Чаще всего о тревоге сообщали младшие и старшие миллениалы – 31% и 32% соответственно. К первой группе относятся люди, родившиеся с 1992 по 2000 год, ко второй – с 1982 по 1991 год.

Среди активных пользователей интернета доля испытывающих тревогу достигла 32%. Среди предпочитающих телевидение этот показатель составил 15%, а среди одинаково часто использующих телевизор и интернет – 17%.

В сельской местности тревогу испытывали 19% жителей, что на два процентных пункта больше, чем в апреле.