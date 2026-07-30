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Новости Социум

Число испытывающих тревогу петербуржцев достигло 30%

Доля жителей Москвы и Петербурга, испытывающих тревогу, составила 30% в июле 2026 года, следует из опроса ВЦИОМ.

Как сообщают «Ведомости», этот показатель стал самым высоким среди всех типов населенных пунктов. При этом по сравнению с апрелем доля тревожных жителей двух столиц снизилась на пять процентных пунктов.

В целом по России тревожное состояние в июле испытывали 23% опрошенных против 25% в апреле. Чаще всего о тревоге сообщали младшие и старшие миллениалы – 31% и 32% соответственно. К первой группе относятся люди, родившиеся с 1992 по 2000 год, ко второй – с 1982 по 1991 год.

Среди активных пользователей интернета доля испытывающих тревогу достигла 32%. Среди предпочитающих телевидение этот показатель составил 15%, а среди одинаково часто использующих телевизор и интернет – 17%.

В сельской местности тревогу испытывали 19% жителей, что на два процентных пункта больше, чем в апреле.

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Указывается, что мужчина, находясь за рулем транспортного средства, попытался скрыться от правоохранителей и наехал на одного из них.

«Совокупность собранных по делу доказательств признана прокуратурой достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд», — указано в сообщении.

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