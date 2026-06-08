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Роспотребнадзор: в России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и краснухой

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году уровень заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями в России значительно превысил среднемноголетние показатели.

Роспотребнадзор: в России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и краснухой - В 2025 году уровень заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями в России значительно превы
Фото: freepik

Среди них — гемофильная инфекция — в 19,3 раза, краснуха — в 5,6 раза, корь — в 2,1 раза, генерализованные формы менингококковой инфекции — в 2,5 раза, листериоз — в 3,3 раза, грипп — в 6 раз, внебольничная пневмония — в 1,5 раза, в том числе вызванной пневмококками — в 2 раза, лихорадка Ку — в 1,9 раза, норовирусная инфекция — в 1,8 раза, энтеровирусные (неполио) инфекции — в 2,4 раза.

При этом общее количество зарегистрированных случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в 2025 году составило 35,75 млн, что на 9,3% меньше по сравнению с предыдущим годом.

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Теги

роспотребнадзор Россия заболевания
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В Ленинградской области появилась новая особо охраняемая природная территория

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал документ о создании новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Бокситогорском районе.

В Ленинградской области появилась новая особо охраняемая природная территория - Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.
Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

Заказник «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» занимает площадь почти в 7 тысяч гектаров. Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.

«Здесь настоящие лесные великаны. Ели — до 230 лет, сосны — до 340 лет. А отдельные деревья помнят начало XVII века — их возраст достигает 420 лет. Здесь нет следов хозяйственной деятельности. Только долины рек, болота, лесные острова. И жизнь», - отметил губернатор.

В заказнике обитают краснокнижные животные, такие как беркут, большой кроншнеп, бородатая неясыть и обыкновенная белка-летяга. Создание новой ООПТ осуществлено в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

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Теги

ООПТ Ленобласть Старовозрастные леса верховьев реки Колпь заказник Дрозденко

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