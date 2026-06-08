По данным Роспотребнадзора, в 2025 году уровень заболеваемости некоторыми инфекционными заболеваниями в России значительно превысил среднемноголетние показатели.

Среди них — гемофильная инфекция — в 19,3 раза, краснуха — в 5,6 раза, корь — в 2,1 раза, генерализованные формы менингококковой инфекции — в 2,5 раза, листериоз — в 3,3 раза, грипп — в 6 раз, внебольничная пневмония — в 1,5 раза, в том числе вызванной пневмококками — в 2 раза, лихорадка Ку — в 1,9 раза, норовирусная инфекция — в 1,8 раза, энтеровирусные (неполио) инфекции — в 2,4 раза.

При этом общее количество зарегистрированных случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в 2025 году составило 35,75 млн, что на 9,3% меньше по сравнению с предыдущим годом.