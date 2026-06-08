Некоторые продукты мы храним не так, как нужно, и это может повлиять на их вкус и качество. Эксперты рекомендуют пересмотреть привычные способы хранения некоторых продуктов.

Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике:

Кетчуп: в нем много кислоты, поэтому микробы погибают быстрее при комнатной температуре. Кроме того, в тепле соус становится менее вязким, и его удобнее наливать, пишет «Доктор Питер».

Соевый соус: он не испортится в кладовке. Однако если вы предпочитаете именно охлажденный соус для роллов, например, то можете держать его в холодильнике — менее вкусным он не станет.

Мед: мед при низких температурах затвердеет и засахарится. Лучше хранить его при комнатной температуре.

Хлеб: в хлебе есть крахмал, который под воздействием низких температур теряет воду и кристаллизуется. Из-за этого выпечка быстрее становится черствой.

Кофе: зерна и молотый кофе не стоит держать в холодильнике. Они поглощают влагу и запахи, а также в холодильнике на них может образоваться конденсат, который ухудшит вкус и аромат напитка.

Шоколад: при хранении в холодильнике на шоколаде появляется белый налет, который не опасен, но может изменить текстуру продукта.

Продукты, которые лучше хранить в холодильнике:

Молотые специи: тепло, свет и кислород разрушают летучие соединения в приправах, и они теряют вкус и аромат. Хранение в холодильнике поможет продлить срок их службы.

Цельнозерновая мука: холод мешает жирам в муке окисляться, поэтому она не приобретает неприятный прогорклый вкус.

Орехи: сырые орехи лучше держать в холодильнике, чтобы предотвратить окисление жиров и сохранить вкус.

Соус песто: он быстро портится, поэтому лучше охладить его сразу после первого применения.

Хрен также лучше держать в холодильнике после открытия банки, чтобы он не утратил свой вкус.