Некоторые продукты мы храним не так, как нужно, и это может повлиять на их вкус и качество. Эксперты рекомендуют пересмотреть привычные способы хранения некоторых продуктов.
Продукты, которые не стоит хранить в холодильнике:
- Кетчуп: в нем много кислоты, поэтому микробы погибают быстрее при комнатной температуре. Кроме того, в тепле соус становится менее вязким, и его удобнее наливать, пишет «Доктор Питер».
- Соевый соус: он не испортится в кладовке. Однако если вы предпочитаете именно охлажденный соус для роллов, например, то можете держать его в холодильнике — менее вкусным он не станет.
- Мед: мед при низких температурах затвердеет и засахарится. Лучше хранить его при комнатной температуре.
- Хлеб: в хлебе есть крахмал, который под воздействием низких температур теряет воду и кристаллизуется. Из-за этого выпечка быстрее становится черствой.
- Кофе: зерна и молотый кофе не стоит держать в холодильнике. Они поглощают влагу и запахи, а также в холодильнике на них может образоваться конденсат, который ухудшит вкус и аромат напитка.
- Шоколад: при хранении в холодильнике на шоколаде появляется белый налет, который не опасен, но может изменить текстуру продукта.
Продукты, которые лучше хранить в холодильнике:
- Молотые специи: тепло, свет и кислород разрушают летучие соединения в приправах, и они теряют вкус и аромат. Хранение в холодильнике поможет продлить срок их службы.
- Цельнозерновая мука: холод мешает жирам в муке окисляться, поэтому она не приобретает неприятный прогорклый вкус.
- Орехи: сырые орехи лучше держать в холодильнике, чтобы предотвратить окисление жиров и сохранить вкус.
- Соус песто: он быстро портится, поэтому лучше охладить его сразу после первого применения.
- Хрен также лучше держать в холодильнике после открытия банки, чтобы он не утратил свой вкус.