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Мужчина утонул в карьере в Кировске

Утром 7 июня в поисково-спасательный отряд города Шлиссельбург поступила информация об утонувшем мужчине в карьере города Кировск.

Мужчина утонул в карьере в Кировске - Спасатели извлекли тело погибшего и передали сотрудникам полиции.
Фото: аварийно-спасательная служба ЛО.

Спасатели ПСО Шлиссельбурга извлекли тело погибшего и передали сотрудникам полиции для дальнейших процедур. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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Теги

спасатели утонул человек Ленобласть
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В Ленинградской области появилась новая особо охраняемая природная территория

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал документ о создании новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Бокситогорском районе.

В Ленинградской области появилась новая особо охраняемая природная территория - Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.
Фото: max. ru/drozdenko_au_lo

Заказник «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» занимает площадь почти в 7 тысяч гектаров. Это уже 53-я ООПТ в Ленинградской области.

«Здесь настоящие лесные великаны. Ели — до 230 лет, сосны — до 340 лет. А отдельные деревья помнят начало XVII века — их возраст достигает 420 лет. Здесь нет следов хозяйственной деятельности. Только долины рек, болота, лесные острова. И жизнь», - отметил губернатор.

В заказнике обитают краснокнижные животные, такие как беркут, большой кроншнеп, бородатая неясыть и обыкновенная белка-летяга. Создание новой ООПТ осуществлено в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

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Теги

ООПТ Ленобласть Старовозрастные леса верховьев реки Колпь заказник Дрозденко

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