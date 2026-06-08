Жителей района просят сохранять спокойствие и не приближаться к объектам.
На карьерах Выборгского района на этой неделе проведут взрывные работы. Об этом 8 июня предупреждает пресс-служба муниципалитета.
«С 8 по 12 июня в период с 10.00 до 17:00 в карьерах Каменногорского поселения, а также 10 июня с 9.00 до 18.00 в карьере «Эркиля», расположенном вблизи Выборга, в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы», — указано в сообщении.
Жителей просят не приближаться к местам проведения взрывных работ ближе чем на 700 метров.
Фото: пресс-служба администрации Выборгского района