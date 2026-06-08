Зампредседателя правительства обсудил с Ксенией Бородиной вопросы внешней политики, экономики и культуры.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак дал интервью телеведущей Ксении Бородиной в студии VK Видео в рамках Петербургского международного экономического форума. Беседа была посвящена злободневным вопросам внешней политики и экономики, а также культуры.

Так, комментируя решение Британии разрешить ввоз дизеля и керосина из российской нефти, несмотря на санкции, Александр Новак заявил, что в нынешней власти недружественной страны находятся беспринципные люди.

«Беспринципные люди: когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказались от нашей нефти, наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо – в данный момент, когда на рынке дефицит и у них не хватает нефти, бензина, дизельного, – тут же забыли про принципы, что Россия плохая, давайте покупать обратно», – заявил политик.

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