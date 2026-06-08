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Новости Социум

Взрывные работы пройдут на карьерах Выборгского района

Жителей района просят сохранять спокойствие и не приближаться к объектам. 

На карьерах Выборгского района на этой неделе проведут взрывные работы. Об этом 8 июня предупреждает пресс-служба муниципалитета.

«С 8 по 12 июня в период с 10.00 до 17:00 в карьерах Каменногорского поселения, а также 10 июня с 9.00 до 18.00 в карьере «Эркиля», расположенном вблизи Выборга, в рамках плановых мероприятий будут производиться массовые взрывы», — указано в сообщении.

Жителей просят не приближаться к местам проведения взрывных работ ближе чем на 700 метров.

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Фото: пресс-служба администрации Выборгского района

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взрывные работы Каменногорское поселение
Новости Социум

Александр Новак обсудил в студии VK Видео экономику, санкции и культуру

Зампредседателя правительства обсудил с Ксенией Бородиной вопросы внешней политики, экономики и культуры.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак дал интервью телеведущей Ксении Бородиной в студии VK Видео в рамках Петербургского международного экономического форума. Беседа была посвящена злободневным вопросам внешней политики и экономики, а также культуры.

Так, комментируя решение Британии разрешить ввоз дизеля и керосина из российской нефти, несмотря на санкции, Александр Новак заявил, что в нынешней власти недружественной страны находятся беспринципные люди.

«Беспринципные люди: когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказались от нашей нефти, наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо – в данный момент, когда на рынке дефицит и у них не хватает нефти, бензина, дизельного, – тут же забыли про принципы, что Россия плохая, давайте покупать обратно», – заявил политик.

Подробнее — в видео.

 

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VK Видео Александр Новак

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