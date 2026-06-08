Губернатор региона рассказал о преимуществах банковской смарт-карты.

С момента запускабанковской карты ЕКП «Ленинградская» прошёл год, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. С тех пор удобный платежный инструмент завели десятки тысяч жителей региона.

Как отметил губернатор, ЕКП «Ленинградская» позволяет решать сразу множество задач. Среди них: оплата льготного проезда на территории области и Петербурга, получение выплат и электронных сертификатов. Также участники программы могут получать привилегии от партнеров, а возрастным жителям Ленобласти также доступны бесплатные походы в музеи и на особо охраняемые природные территории. С начала действия программы такой возможностью воспользовались порядка 10 тысяч человек, отметил Александр Дрозденко.

«Скидки от бизнеса — партнёрская сеть активно растёт. Уже больше 1100 компаний: театры, музеи, торговые сети, рестораны — скидки при предъявлении ЕКП «Ленинградская» и других карт проекта. Будем добавлять новых партнёров и новые сервисы. Чтобы у каждого жителя 47-го региона в кармане всегда была многофункциональная ключ-карта к разным возможностям», — добавил губернатор.