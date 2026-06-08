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Спустя 19 лет петербуржец ответит за смерть отца после семейной ссоры

Петербургские следователи раскрыли убийство, совершенное в далеком 2007 году. 

Следственный комитет по Санкт-Петербургу предъявил обвинение жителю Невского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его отца. Это произошло еще в 2007 году.

По версии следствия, обвиняемый вернулся домой и обнаружил своего отца в состоянии алкогольного опьянения, что привело к конфликту. В ходе ссоры сын с силой толкнул родственника в сторону кровати, в результате чего тот ударился лицом о стену. Затем последовала серия ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего.

После конфликта сын лег спать, а утром ушел из квартиры. Через несколько дней агрессор вернулся и обнаружил, что отец мертв. В тот момент мужчине удалось избежать ответственности, однако спустя годы криминалисты провели повторную экспертизу и установили причастность сына к гибели отца. 

На допросе петербуржец признал вину. Сейчас следователи устанавливают другие обстоятельства убийства.

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Так, не позднее 16 июня будут опубликованы результаты экзаменов по истории, литературе и химии. Не позже 22 июня выпускники смогут узнать набранные баллы по русскому языку.

Не позднее 23 июня доступны станут результаты по базовой и профильной математике, а не позднее 25 июня — по обществознание и физике.

До 30 июня будут опубликованы результаты ЕГЭ по биологии и географии и информатике. Последними обнародуют баллы по иностранным языкам — не позднее 2 июля.

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