Петербургские следователи раскрыли убийство, совершенное в далеком 2007 году.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу предъявил обвинение жителю Невского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его отца. Это произошло еще в 2007 году.

По версии следствия, обвиняемый вернулся домой и обнаружил своего отца в состоянии алкогольного опьянения, что привело к конфликту. В ходе ссоры сын с силой толкнул родственника в сторону кровати, в результате чего тот ударился лицом о стену. Затем последовала серия ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего.

После конфликта сын лег спать, а утром ушел из квартиры. Через несколько дней агрессор вернулся и обнаружил, что отец мертв. В тот момент мужчине удалось избежать ответственности, однако спустя годы криминалисты провели повторную экспертизу и установили причастность сына к гибели отца.

На допросе петербуржец признал вину. Сейчас следователи устанавливают другие обстоятельства убийства.