Общественное пространство между проспектом Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей благоустроили в Санкт-Петербурге, сообщает «АБН24».

Как сообщили в городском правительстве, после работ территория стала удобной для жителей разных возрастов. В сквере появились детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велопарковки и удобные пешеходные маршруты. Для маломобильных петербуржцев также создали комфортные условия для передвижения и досуга.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что благоустройство общественных территорий остается одним из 10 приоритетов развития Санкт-Петербурга в рамках направления «Комфорт и уют в городе».