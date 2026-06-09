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Новости Социум

Изотовский сквер благоустроили в Приморском районе Петербурга

Общественное пространство между проспектом Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей благоустроили в Санкт-Петербурге, сообщает «АБН24».

Как сообщили в городском правительстве, после работ территория стала удобной для жителей разных возрастов. В сквере появились детские и спортивные площадки, зоны отдыха, велопарковки и удобные пешеходные маршруты. Для маломобильных петербуржцев также создали комфортные условия для передвижения и досуга.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что благоустройство общественных территорий остается одним из 10 приоритетов развития Санкт-Петербурга в рамках направления «Комфорт и уют в городе».

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Санкт-Петербург
Новости Спорт

Украинских спортсменов оштрафовали за отказ слушать гимн России

Украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука оштрафовали на 250 евро каждого за уход с пьедестала во время российского гимна.

Спортсмены покинули подиум на церемонии награждения призеров чемпионата Европы по армрестлингу, нарушив регламент соревнований.

Турнир проходил с 8 по 20 мая в Будапеште. Луцишин и Сидорчук завоевали бронзу и серебро среди мужчин с церебральным параличом в весовой категории до 60 кг. Победителем стал россиянин Андрей Гаврилов.

«Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. <...> Штраф заплатили 250 евро за каждого», – рассказал Луцишин 

Андрей Гаврилов выступал на турнире в нейтральном статусе. При этом на церемонии награждения показали российский флаг и включили гимн России.

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