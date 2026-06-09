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Новости Экономика

Ленобласть и Петербург с начала года экспортировали почти 300 тыс. тонн мяса, рыбы и птицы

С начала текущего года из Петербурга и Ленобласти на экспорт отправлено почти 300 тысяч тонн продукции животного происхождения. Получателями стали 43 страны мира.

Ленобласть и Петербург с начала года экспортировали почти 300 тыс. тонн мяса, рыбы и птицы - Получателями стали 43 страны мира.
Фото: СЗМУ Россельхознадзор.

По данным пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, рост экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 73% (в 2025 году было отправлено 169 тысяч тонн продукции). В общем объеме экспорта доля продукции, произведённой на предприятиях Петербурга и Ленобласти, составила свыше 7 тысяч тонн.

Крупнейшими получателями продукции стали такие страны, как Китай, Вьетнам, Бенин, Марокко, Сербия и Узбекистан. Также отмечен более чем двукратный рост экспорта по кормам и кормовым добавкам.

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Теги

экспорт Петербург Ленобласть Россельхознадзор
Новости Социум

Разводка Ладожского моста ограничит движение по трассе «Кола» 10 июня

Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут в среду, 10 июня.

Разводка Ладожского моста ограничит движение по трассе «Кола» 10 июня - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 10 июня с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на 40-м км трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Переправу разведут для прохода по реке яхты «Апостол Андрей».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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Теги

ладожский мост трасса Кола Ленобласть ограничено движение

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