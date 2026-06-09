С начала текущего года из Петербурга и Ленобласти на экспорт отправлено почти 300 тысяч тонн продукции животного происхождения. Получателями стали 43 страны мира.

По данным пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, рост экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 73% (в 2025 году было отправлено 169 тысяч тонн продукции). В общем объеме экспорта доля продукции, произведённой на предприятиях Петербурга и Ленобласти, составила свыше 7 тысяч тонн.

Крупнейшими получателями продукции стали такие страны, как Китай, Вьетнам, Бенин, Марокко, Сербия и Узбекистан. Также отмечен более чем двукратный рост экспорта по кормам и кормовым добавкам.