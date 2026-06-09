Сотрудники полиции задержали предполагаемого водителя ВАЗ-2114, который сбил 13-летнего подростка на электровелосипеде и скрылся с места ДТП в Гатчинском округе.

Авария произошла на 3-м километре трассы «Елизаветино – Фьюнатово» недалеко от деревни Березнево. По данным полиции, водитель ВАЗа ехал по главной дороге со стороны поселка Елизаветино в сторону Фьюнатово. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он сбил 13-летнего мальчика на электровелосипеде.

Подросток двигался справа по второстепенной дороге. После столкновения автомобиль съехал в кювет, а водитель скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП завели уголовное дело. В ночь на 9 июня сотрудники Госавтоинспекции задержали в Гатчине предполагаемого водителя ВАЗа. Им оказался 37-летний местный житель.