weather 16°
$ 73.26
85.28

Главная / Новости / Полиция нашла предполагаемого водителя, сбившего подростка на электровелосипеде в Гатчинском округе

Новости Происшествия

Полиция нашла предполагаемого водителя, сбившего подростка на электровелосипеде в Гатчинском округе

Сотрудники полиции задержали предполагаемого водителя ВАЗ-2114, который сбил 13-летнего подростка на электровелосипеде и скрылся с места ДТП в Гатчинском округе.

Авария произошла на 3-м километре трассы «Елизаветино – Фьюнатово» недалеко от деревни Березнево. По данным полиции, водитель ВАЗа ехал по главной дороге со стороны поселка Елизаветино в сторону Фьюнатово. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он сбил 13-летнего мальчика на электровелосипеде.

Подросток двигался справа по второстепенной дороге. После столкновения автомобиль съехал в кювет, а водитель скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП завели уголовное дело. В ночь на 9 июня сотрудники Госавтоинспекции задержали в Гатчине предполагаемого водителя ВАЗа. Им оказался 37-летний местный житель.

Вам будет интересно
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Мотоциклист насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде и врезался в столб в поселке Сиверский Гатчинского округа. Фото: паблик «Сиверский.нет» Ка...
11.05.2026
2037

Теги

Гатчинский округ
Новости Социум

Многофункциональный спортивный комплекс построят в Кронштадте

Многофункциональный спортивный комплекс построят на Цитадельском шоссе в Кронштадте, сообщает «АБН24». Внешний вид будущего объекта уже согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре.

Облик спорткомплекса будет стилистически связан с Музеем военно-морской славы России. В здании оборудуют залы для занятий гимнастикой, акробатикой, хореографией и общей физической подготовкой.

Также в комплексе будет ледовая арена для хоккея и фигурного катания, медико-восстановительный центр и зона отдыха.

Вам будет интересно
Изотовский сквер благоустроили в Приморском районе Петербурга
Общественное пространство между проспектом Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей благоустроили в Санкт-Петербурге, сообщает «АБН24». Как соо...
09.06.2026
110

Теги

кронштадт

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти
Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти

20:03 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться