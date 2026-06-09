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В России предложили отказаться от написания дипломных и курсовых работ

Российским вузам стоит перейти к альтернативным формам итоговой аттестации, заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Это связано с активным применением искусственного интеллекта при написании дипломных и курсовых работ.

По мнению Гриба, традиционные форматы аттестации теряют смысл из-за использования нейросетей для создания и проверки работ. В качестве альтернативы он предложил развивать формат «стартап как диплом», защиту реальных проектов, а также усиливать устные экзамены и тестирования, которые сложно списать.

Кроме того, он предложил обсудить введение для выпускников бакалавриата итогового экзамена по аналогии с ЕГЭ.

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Теги

студенты образование Общественная палата дипломная работа
Для души Новости Главное

Жителей Ленобласти приглашают в Энколово на Сабантуй

В субботу, 13 июня, в деревне Энколово Ленобласти состоится традиционный межрегиональный Сабантуй.

Праздник начнется в 10:00, торжественное открытие запланировано на 12:00, сообщили в комитете по транспорту.

Жителей Ленобласти приглашают в Энколово на Сабантуй - Вход на мероприятие свободный.
Фото: комитет по транспорту.

В программе - концерт солистов и народных творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы и интерактивные зоны. Для участников и гостей праздника будут накрыты столы с традиционными блюдами национальной кухни: пловом, чак-чаком, конской колбасой и другими угощениями. Также можно будет увидеть состязание борцов на поясах и поучаствовать в традиционных играх.

Вход на мероприятие свободный.

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Теги

Сабантуй энколово Ленобласть

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