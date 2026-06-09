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Новости Спорт

Украинских спортсменов оштрафовали за отказ слушать гимн России

Украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука оштрафовали на 250 евро каждого за уход с пьедестала во время российского гимна.

Спортсмены покинули подиум на церемонии награждения призеров чемпионата Европы по армрестлингу, нарушив регламент соревнований.

Турнир проходил с 8 по 20 мая в Будапеште. Луцишин и Сидорчук завоевали бронзу и серебро среди мужчин с церебральным параличом в весовой категории до 60 кг. Победителем стал россиянин Андрей Гаврилов.

«Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. <...> Штраф заплатили 250 евро за каждого», – рассказал Луцишин 

Андрей Гаврилов выступал на турнире в нейтральном статусе. При этом на церемонии награждения показали российский флаг и включили гимн России.

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Россия Украина спорт
Новости Происшествия

Полиция нашла предполагаемого водителя, сбившего подростка на электровелосипеде в Гатчинском округе

Сотрудники полиции задержали предполагаемого водителя ВАЗ-2114, который сбил 13-летнего подростка на электровелосипеде и скрылся с места ДТП в Гатчинском округе.

Авария произошла на 3-м километре трассы «Елизаветино – Фьюнатово» недалеко от деревни Березнево. По данным полиции, водитель ВАЗа ехал по главной дороге со стороны поселка Елизаветино в сторону Фьюнатово. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он сбил 13-летнего мальчика на электровелосипеде.

Подросток двигался справа по второстепенной дороге. После столкновения автомобиль съехал в кювет, а водитель скрылся с места аварии. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП завели уголовное дело. В ночь на 9 июня сотрудники Госавтоинспекции задержали в Гатчине предполагаемого водителя ВАЗа. Им оказался 37-летний местный житель.

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