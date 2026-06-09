Украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука оштрафовали на 250 евро каждого за уход с пьедестала во время российского гимна.

Спортсмены покинули подиум на церемонии награждения призеров чемпионата Европы по армрестлингу, нарушив регламент соревнований.

Турнир проходил с 8 по 20 мая в Будапеште. Луцишин и Сидорчук завоевали бронзу и серебро среди мужчин с церебральным параличом в весовой категории до 60 кг. Победителем стал россиянин Андрей Гаврилов.

«Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. <...> Штраф заплатили 250 евро за каждого», – рассказал Луцишин

Андрей Гаврилов выступал на турнире в нейтральном статусе. При этом на церемонии награждения показали российский флаг и включили гимн России.