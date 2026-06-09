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Санитарная авиация Ленобласти выполнила более 140 экстренных вылетов

Санитарная авиация Ленинградской области с начала 2026 года выполнила 149 вылетов для срочной помощи пациентам. Медицинские вертолеты доставляли людей в больницы в ситуациях, когда счет шел на минуты.

Санитарная авиация Ленобласти выполнила более 140 экстренных вылетов - Медицинские вертолеты доставляли людей в больницы в ситуациях, когда счет шел на минуты.
Фото: ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи»

Среди пациентов, которым потребовалась помощь с воздуха, были 18 детей и четыре беременные женщины. Благодаря санитарной авиации жителей региона быстро перевозят в специализированные медицинские центры, где им могут оказать необходимую помощь.

Как сообщили 9 июня в ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи», медвертолеты НССА доставляли пациентов в ожоговое отделение Ленинградской областной клинической больницы в Токсово и во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу.

Организацией таких вылетов занимается Территориальный центр медицины катастроф, который работает в структуре Станции скорой медицинской помощи региона. Именно его специалисты координируют работу санитарной авиации и экстренную доставку пациентов.

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Теги

санитарная авиация Ленинградская область
Новости Социум

Цифровизация делает быт удобнее: Сергей Перминов о развитии ЕКП «Ленинградская»

Сенатор РФ от Ленобласти  Сергей Перминов в интервью Online47 рассказал о развитии Единой карты петербуржца (ЕКП) «Ленинградская», подчеркнув, что этот проект уже стал важным инструментом для десятков тысяч жителей Петербурга и Ленобласти.

Инициатива губернатора Александра Дрозденко, запущенная год назад, продолжает расширять функционал карты. Теперь она предоставляет льготный проезд, доступ в музеи и на особо охраняемые природные территории для жителей старшего возраста.

Сергей Перминов отметил, что цифровизация упрощает повседневные процессы, делая их более удобными и «бесшовными». Карта позволяет избежать необходимости носить с собой множество документов, упрощает оплату услуг и передвижение в агломерации.

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Перминов также отметил безопасность карты и ее востребованность – ЕКП пользуются уже десятки тысяч жителей, и подчеркнул важность межрегиональной интеграции Петербурга и Ленинградской области.

«Такая интеграция, согласитесь, сближает, приглашает открывать новое, способствует активности. И надо сказать, работает на то, чтобы росло число посещений между регионами», — подчеркнул Перминов.

Расширение возможностей ЕКП и участие партнеров программы уже привели к появлению скидок и бонусов в двух регионах. Жители Петербурга могут пользоваться картой и на объектах в Ленобласти. Сенатор выразил уверенность в дальнейшем развитии цифровых сервисов, что создаст более удобную и связанную агломерационную среду.

Теги

Ленобласть Петербург Перминов ЕКП «Ленинградская»

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