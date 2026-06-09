Санитарная авиация Ленинградской области с начала 2026 года выполнила 149 вылетов для срочной помощи пациентам. Медицинские вертолеты доставляли людей в больницы в ситуациях, когда счет шел на минуты.

Среди пациентов, которым потребовалась помощь с воздуха, были 18 детей и четыре беременные женщины. Благодаря санитарной авиации жителей региона быстро перевозят в специализированные медицинские центры, где им могут оказать необходимую помощь.

Как сообщили 9 июня в ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи», медвертолеты НССА доставляли пациентов в ожоговое отделение Ленинградской областной клинической больницы в Токсово и во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу.

Организацией таких вылетов занимается Территориальный центр медицины катастроф, который работает в структуре Станции скорой медицинской помощи региона. Именно его специалисты координируют работу санитарной авиации и экстренную доставку пациентов.