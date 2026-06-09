Максим Четвёркин - участник первого потока программы «Герои Команды 47» приступил к работе в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Максим Четвёркин назначен на должность заместителя начальника отдела. Программа разработана по поручению губернатора Александра Дрозденко и направлена на отбор и подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в регионе.

На следующей неделе ветераны СВО — участники первого потока — представят свои итоговые аттестационные работы. Часть бойцов уже получили назначения. Итоги отбора на второй поток программы будут подведены 23 июня.

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Ленинградская область в ушедшем году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие меры. За 2025-й в регионе увеличили финансовые выплаты для контрактников, ввели стипендии для желающих продолжить обучение, а также организовали бесплатные курсы и новые услуги для ветеранов и их близких. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас.