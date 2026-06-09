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Ветеран СВО назначен заместителем начальника отдела в спорткомитете Ленобласти

Максим Четвёркин - участник первого потока программы «Герои Команды 47» приступил к работе в комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Максим Четвёркин назначен на должность заместителя начальника отдела. Программа разработана по поручению губернатора Александра Дрозденко и направлена на отбор и подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в регионе.

На следующей неделе ветераны СВО — участники первого потока — представят свои итоговые аттестационные работы. Часть бойцов уже получили назначения. Итоги отбора на второй поток программы будут подведены 23 июня.

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Ленинградская область в ушедшем году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие меры. За 2025-й в регионе увеличили финансовые выплаты для контрактников, ввели стипендии для желающих продолжить обучение, а также организовали бесплатные курсы и новые услуги для ветеранов и их близких. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас.

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Герои команды 47
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Трое школьников ограбили магазин цветов в Петербурге

Троих школьников в возрасте 14-15 лет задержали утром 8 июня на улице Якубовича в Санкт-Петербурге по подозрению в грабеже цветочного магазина.

Ранее в полицию обратился 46-летний предприниматель. Он рассказал, что из цветочного магазина на площади Труда похитили цветы на общую сумму 9 400 рублей. По предварительным данным, один подросток держал двери, а двое других схватили по букету. После этого все трое убежали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о грабеже. Школьников отпустили под подписку о невыезде.

Собранные материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Там решат вопрос о постановке подростков на учет и привлечении их родителей к ответственности.

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