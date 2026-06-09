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Новости Социум

В Выборгском районе завершается ремонт дороги Глебычево – Малышево – Прибылово

В Выборгском районе, недалеко от Ермилово, подходит к концу ремонт участка дороги Глебычево – Малышево – Прибылово протяженностью 8 км.

В Выборгском районе завершается ремонт дороги Глебычево – Малышево – Прибылово - Подрядчик уже обновил дорожное покрытие и сейчас занимается восстановлением обочин.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Подрядчик уже обновил дорожное покрытие и сейчас занимается восстановлением обочин. В дальнейшем планируется обустройство остановок общественного транспорта, восстановление кюветов, установка сигнальных столбиков и дорожных знаков.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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Теги

ремонт дороги Ленобласть Выборгский район комитет по дорожному хозяйствву
Новости Социум

В России предложили включить детскую ортодонтию в ОМС

Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с инициативой закрепить на федеральном уровне минимальный гарантированный объем детской ортодонтической помощи по полису ОМС.

В России предложили включить детскую ортодонтию в ОМС - Депутаты направили соответствующее письмо министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Фото: magnific.

В перечень услуг по ОМС предлагается включить профилактический осмотр врача-ортодонта, диагностику, составление плана лечения, изготовление базовых съемных ортодонтических аппаратов по медицинским показаниям, их коррекцию, активацию и ремонт, пишет ТАСС.

Авторы инициативы предлагают поэтапное введение лечения детей у ортодонта по полису ОМС в регионах, начиная с анализа региональных практик и заканчивая установкой единых требований к медпомощи. Сейчас доступность лечения в регионах отличается: в некоторых субъектах оно частично включено в систему ОМС, в других — фактически недоступно бесплатно. Единый стандарт на уровне страны поможет решить эту проблему.

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Теги

Омс ортодонтия дети здравоохранение госдума

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