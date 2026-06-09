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Новости Социум

Депутат Журова: Я всегда была сторонником запрета продажи вейпов детям

Госдума приняла закон, который позволит региональным властям временно вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Закон был принят единогласно.

«Я всегда была сторонником запрета продажи вейпов детям. Я видела последствия курения школьниками электронных сигарет и те серьёзные проблемы со здоровьем, которые у них появлялись. Ко мне обращались родители из Ленинградской области и Петербурга. Я обещала, что мы с партией «Единая Россия» решим этот вопрос, и вот долгожданный закон принят», - отметила депутат Светлана Журова.

Закон также предусматривает лицензирование оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Согласно новым нормам, регионы будут выдавать лицензии и контролировать соблюдение правил в точках продажи. Эти изменения вступят в силу с 1 октября 2026 года. С 1 сентября 2027 года система «Честный знак» будет отслеживать движение продукции до покупателей.

«Задача инициативы - усилить контроль над оборотом и сократить нелегальный рынок. Но самое главное - защитить людей, особенно детей и подростков. Сфера вейпов должна стать абсолютно прозрачной», - отметила депутат.

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Запретить продажу можно будет на период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года с возможностью последующего продления. За полный запрет выступили 74% участников опроса, проведенного председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Мы обязаны убрать эту продукцию подальше от детей и сделать рынок контролируемым и цивилизованным. Это вопрос здоровья нации, и здесь мягкость неуместна», - заключила депутат.

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«За минувшую неделю с 1 по 7 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 277 мирных жителей: ранены 234 человека, в том числе 18 детей, погибли 43 человека», — сообщил посол.

Отмечается, что наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Запорожской, Херсонской и Брянской областях, а также в ДНР. Мирошник подчеркнул, что Киев «достиг нового пика эскалации атак по гражданскому населению» с начала текущего года.

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Мирошник ВСУ погибли мирные жители СВО Россия

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