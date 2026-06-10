Команда Ленинградской области заняла первое в зачете III этапа Кубка России по стрельбе в дисциплине «карабин пистолетного калибра». Соревнования прошли в спортивно-стрелковом клубе «Невский» в Санкт-Петербурге.
Участие в состязаниях приняли более 100 спортсменов из 18 регионов. В личном зачете среди мужчин серебро завоевал Василий Иванов, бронзу – Роман Мазурин. Среди женщин серебряную медаль получила Ольга Пичугова.
В дуэльной стрельбе Роман Мазурин занял первое место, Василий Иванов стал вторым. Среди женщин в этой дисциплине золото завоевала Ольга Пичугова, а Дарья Реверук заняла третье место.