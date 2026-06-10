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Новости Социум

Госдума разрешила управлять багги и вездеходами с правами B, C и D

Госдума приняла закон, который позволит водителям с правами категорий B, C и D управлять некоторыми самоходными машинами, включая багги, вездеходы и болотоходы.

Речь идет о внедорожных транспортных средствах категории AII, которые имеют до восьми мест и максимальную допустимую массу не более 3,5 тонны. Правило будет действовать только при использовании машин в рамках аренды и при условии проведения инструктажа по правильному и безопасному управлению техникой. Кроме того, допуск к спецтехнике разрешат только при наличии годового стажа вождения.

В настоящее время управление самоходными машинами категории «АII» возможно только на основании удостоверения тракториста-машиниста.

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Теги

внздеходы багги водительские права госдума закон
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Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Нарва» в Волосовском районе

Смертельное ДТП произошло вечером 9 июня на 67-м километре автодороги «Нарва» Волосовского района Ленобласти.

Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе «Нарва» в Волосовском районе - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Леноблпожспас.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, водитель автомобиля Ford Explorer выехал на встречную полосу на участке, где это запрещено, и столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta. В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen погибли на месте до прибытия скорой помощи.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

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Теги

погиб водитель погиб пассажир ДТП авария Волосовский район трасса «Нарва»

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