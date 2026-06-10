Госдума приняла закон, который позволит водителям с правами категорий B, C и D управлять некоторыми самоходными машинами, включая багги, вездеходы и болотоходы.

Речь идет о внедорожных транспортных средствах категории AII, которые имеют до восьми мест и максимальную допустимую массу не более 3,5 тонны. Правило будет действовать только при использовании машин в рамках аренды и при условии проведения инструктажа по правильному и безопасному управлению техникой. Кроме того, допуск к спецтехнике разрешат только при наличии годового стажа вождения.

В настоящее время управление самоходными машинами категории «АII» возможно только на основании удостоверения тракториста-машиниста.