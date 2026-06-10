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Тамара Алексеевна Иванова из Бокситогорского района отпраздновала 90-летие

Жительница Бокситогорского района Тамара Алексеевна Иванова отметила 90-й день рождения.

Тамара Алексеевна Иванова из Бокситогорского района отпраздновала 90-летие - Жительница Бокситогорского района Тамара Алексеевна Иванова отметила 90-й день рождения.
Фото: vk_com/wall-123013546_44537

Юбилярша получила персональное поздравление от Владимира Путина. Также имениннице передали теплые пожелания от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В администрации Бокситогорского района Тамаре Алексеевне пожелали доброго здоровья, внимания и заботы близких.

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Бокситогорский район Ленинградская область
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов рассказал о важности партийных форумов «Есть результат!»

Партия «Единая Россия» завершила серию отчетно-программных форумов «Есть результат!».

Сергей Перминов рассказал о важности партийных форумов «Есть результат!» - Партия «Единая Россия» завершила серию отчетно-программных форумов «Есть результат!».
Фото: Валентин Илюшин/ Online47

В России завершилась серия отчетно-программных форумов «Есть результат!», проводимых партией «Единая Россия». Как отметил председатель фракции Дмитрий Медведев, ключевым лейтмотивом встреч стала концепция «государство для человека».

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» отметил, что формируемый документ представляет собой не просто предвыборную программу, а понятную карту действий, охватывающую как ближайшие задачи, так и стратегические цели развития страны. 

По словам сенатора, будущая программа будет базироваться на принципах безопасности, технологического суверенитета, кадрового потенциала и национальной идентичности. Сергей Перминов также подчеркнул, что человекоцентричный подход, заложенный в основу Народной программы, требует постоянной сверки с запросами жителей регионов. Это необходимо для обеспечения эффективной связи между социальными инициативами граждан и их реализацией через национальные проекты и государственное бюджетирование.

«Широкий и открытый диалог в форумной кампании, охватившей все субъекты, помог провести честный разговор, как о сделанном за годы работы, так и о новейших вызовах перед экономикой, обществом, социальным благополучием, о проблемах на местах. Чтобы соединить то, за что ратуют люди, и требуемые ресурсы с актуализацией компетенций в государственном управлении. Полагаю, этот подход, основанный на реальном демократическом участии, будет позитивным не только для успешности Партии на выборах и ее действий в горизонте будущего, но и достижений всей страны и ее жителей», — заявил Сергей Перминов.

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Теги

Сергей Перминов Единая Россия

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