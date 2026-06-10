Партия «Единая Россия» завершила серию отчетно-программных форумов «Есть результат!».

В России завершилась серия отчетно-программных форумов «Есть результат!», проводимых партией «Единая Россия». Как отметил председатель фракции Дмитрий Медведев, ключевым лейтмотивом встреч стала концепция «государство для человека».

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» отметил, что формируемый документ представляет собой не просто предвыборную программу, а понятную карту действий, охватывающую как ближайшие задачи, так и стратегические цели развития страны.

По словам сенатора, будущая программа будет базироваться на принципах безопасности, технологического суверенитета, кадрового потенциала и национальной идентичности. Сергей Перминов также подчеркнул, что человекоцентричный подход, заложенный в основу Народной программы, требует постоянной сверки с запросами жителей регионов. Это необходимо для обеспечения эффективной связи между социальными инициативами граждан и их реализацией через национальные проекты и государственное бюджетирование.

«Широкий и открытый диалог в форумной кампании, охватившей все субъекты, помог провести честный разговор, как о сделанном за годы работы, так и о новейших вызовах перед экономикой, обществом, социальным благополучием, о проблемах на местах. Чтобы соединить то, за что ратуют люди, и требуемые ресурсы с актуализацией компетенций в государственном управлении. Полагаю, этот подход, основанный на реальном демократическом участии, будет позитивным не только для успешности Партии на выборах и ее действий в горизонте будущего, но и достижений всей страны и ее жителей», — заявил Сергей Перминов.