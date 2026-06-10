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Виновник смертельного ДТП на «Нарве» 37 раз нарушал ПДД

Правоохранители задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти.

Виновник смертельного ДТП на «Нарве» 37 раз нарушал ПДД - По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Фото: Леноблпожспас.

Ранее ivbg.ru сообщал, 57-летний водитель автомобиля Ford Explorer выехал на встречную полосу на участке, где это запрещено, и столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta. В Volkswagen погибли 69-летний водитель и его пассажирка.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Известно, что задержанный водитель за этот год уже 37 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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Теги

ДТП смертельное дтп трасса «Нарва» Волосовский район Ленобласть
Новости Социум

Петербург сможет запретить продажу вейпов с 2027 года

Госдума приняла закон, который позволит регионам самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина. Использовать новые полномочия субъекты РФ смогут с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Как сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, для города это решение открывает возможность самостоятельно определить подход к регулированию рынка никотиносодержащей продукции.

По его словам, в петербургском парламенте уже работает специальная группа, созданная на базе бюджетно-финансового комитета. Ее участники рассматривают разные варианты ограничений, включая полный запрет торговли вейпами.

В ближайшее время планируется провести очередное заседание группы, сообщает «Петроград». Бельский отметил, что особую обеспокоенность вызывает распространение электронных сигарет среди молодежи.

По его словам, яркий дизайн, ароматизаторы и активное продвижение делают такие устройства привлекательными для подростков и способствуют формированию никотиновой зависимости.

Спикер ЗакСа подчеркнул, что при принятии решений власти будут исходить из необходимости защиты здоровья граждан. Ограничения, по его словам, должны быть обоснованными, выполнимыми на практике и направленными прежде всего на снижение рисков для детей и подростков.

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