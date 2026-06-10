«Единая Россия» в Законодательном собрании внесла предложения о продлении действия льготных тарифов на электроэнергию для защиты жителей Ленинградской области от роста расходов в отопительный сезон.

На 36‑й конференции Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия» 9 июня секретарь регионального отделения, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил проработать изменения в сфере льготных тарифов.

Уже на следующий день, 10 июня, на заседании комиссии по ЖКХ «Единая Россия» представила предложения в рамках проекта областного закона «О внесении изменения в статью 7 областного закона «О льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области». Авторы инициативы – Сергей Бебенин, Дмитрий Рытов, Саяд Алиев и Михаил Коломыев.

Предложено продлить срок действия областного закона от 11 февраля 2026 года № 7‑оз «О льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области» до 31 декабря 2026 года. На момент подготовки публикации закон действует до 1 октября 2026 года и не охватывает ближайший отопительный сезон. Именно в этот период расходы населения на оплату электроэнергии существенно возрастают.

Областной закон № 7‑оз принят по решению Александра Дрозденко, чтобы не допустить роста платы за электричество для льготных категорий потребителей. Его продление позволит избежать резкого увеличения расходов граждан до установления новых тарифов на 2027 год.