«Вест-Сервис», один из крупнейших перевозчиков Ленинградской области, стал первым в транспортной отрасли региона, который приступил к внедрению бережливых инструментов.

За полгода участия в проекте компания совместно с региональной командой поставила задачу снизить операционные затраты при безусловном сохранении качества обслуживания пассажиров. По итогам первых трёх месяцев работы были достигнуты следующие результаты. Сократились временные затраты на подготовку техники к выпуску на линию. Оптимизация процесса мойки автобусов позволила скорректировать численность персонала на каждом участке. Также внедрена система «супермаркет запчастей»: необходимые детали и расходные материалы теперь находятся в прямом доступе у слесаря, что исключило потери времени на их поиск и ожидание.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда» (теперь нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы. В Ленобласти уже 138 предприятий вовлечено в федпроект.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф или обратиться в комитет по труду и занятости населения Ленобласти. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.