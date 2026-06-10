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Перевозчик «Вест-Сервис» первым в транспортной отрасли Ленобласти вступил в федеральный проект «Производительность труда»

«Вест-Сервис», один из крупнейших перевозчиков Ленинградской области, стал первым в транспортной отрасли региона, который приступил к внедрению бережливых инструментов.

За полгода участия в проекте компания совместно с региональной командой поставила задачу снизить операционные затраты при безусловном сохранении качества обслуживания пассажиров. По итогам первых трёх месяцев работы были достигнуты следующие результаты. Сократились временные затраты на подготовку техники к выпуску на линию. Оптимизация процесса мойки автобусов позволила скорректировать численность персонала на каждом участке. Также внедрена система «супермаркет запчастей»: необходимые детали и расходные материалы теперь находятся в прямом доступе у слесаря, что исключило потери времени на их поиск и ожидание.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда» (теперь нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы. В Ленобласти уже 138 предприятий вовлечено в федпроект.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф или обратиться в комитет по труду и занятости населения Ленобласти. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.

Теги

производительность труда
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов рассказал о важности партийных форумов «Есть результат!»

Партия «Единая Россия» завершила серию отчетно-программных форумов «Есть результат!».

Сергей Перминов рассказал о важности партийных форумов «Есть результат!» - Партия «Единая Россия» завершила серию отчетно-программных форумов «Есть результат!».
Фото: Валентин Илюшин/ Online47

В России завершилась серия отчетно-программных форумов «Есть результат!», проводимых партией «Единая Россия». Как отметил председатель фракции Дмитрий Медведев, ключевым лейтмотивом встреч стала концепция «государство для человека».

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» отметил, что формируемый документ представляет собой не просто предвыборную программу, а понятную карту действий, охватывающую как ближайшие задачи, так и стратегические цели развития страны. 

По словам сенатора, будущая программа будет базироваться на принципах безопасности, технологического суверенитета, кадрового потенциала и национальной идентичности. Сергей Перминов также подчеркнул, что человекоцентричный подход, заложенный в основу Народной программы, требует постоянной сверки с запросами жителей регионов. Это необходимо для обеспечения эффективной связи между социальными инициативами граждан и их реализацией через национальные проекты и государственное бюджетирование.

«Широкий и открытый диалог в форумной кампании, охватившей все субъекты, помог провести честный разговор, как о сделанном за годы работы, так и о новейших вызовах перед экономикой, обществом, социальным благополучием, о проблемах на местах. Чтобы соединить то, за что ратуют люди, и требуемые ресурсы с актуализацией компетенций в государственном управлении. Полагаю, этот подход, основанный на реальном демократическом участии, будет позитивным не только для успешности Партии на выборах и ее действий в горизонте будущего, но и достижений всей страны и ее жителей», — заявил Сергей Перминов.

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Теги

Сергей Перминов Единая Россия

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