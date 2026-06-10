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Музей истории Шлиссельбурга получил почётную награду «Особенно Хорошее место»

Музей истории города Шлиссельбурга Ленинградской области удостоен награды «Особенно Хорошее место». Учреждение вошло в число первых обладателей этого почётного звания.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», такой знак качества присуждается компаниям, которые на протяжении пяти и более лет подряд удерживают высокий рейтинг (не ниже 4,5) и стабильно имеют статус «Хорошее место».

Отметки «Особенно Хорошее место» уже удостоены около 8600 организаций по всей России, что составляет лишь 4 процента от всех обладателей базового статуса «Хорошее место».

Музей истории города Шлиссельбурга расположен в здании первой в России ситценабивной мануфактуры. Посетителям предлагают интерактивное путешествие в эпоху Петра I, а также анимационный фильм о строительстве Староладожского канала. В музее работает сувенирная лавка, где можно приобрести значки с гербом Шлиссельбурга, открытки и другие памятные сувениры.

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Особенно Хорошее место Шлиссельбург
Новости Социум

Петербург сможет запретить продажу вейпов с 2027 года

Госдума приняла закон, который позволит регионам самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина. Использовать новые полномочия субъекты РФ смогут с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Как сообщил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, для города это решение открывает возможность самостоятельно определить подход к регулированию рынка никотиносодержащей продукции.

По его словам, в петербургском парламенте уже работает специальная группа, созданная на базе бюджетно-финансового комитета. Ее участники рассматривают разные варианты ограничений, включая полный запрет торговли вейпами.

В ближайшее время планируется провести очередное заседание группы, сообщает «Петроград». Бельский отметил, что особую обеспокоенность вызывает распространение электронных сигарет среди молодежи.

По его словам, яркий дизайн, ароматизаторы и активное продвижение делают такие устройства привлекательными для подростков и способствуют формированию никотиновой зависимости.

Спикер ЗакСа подчеркнул, что при принятии решений власти будут исходить из необходимости защиты здоровья граждан. Ограничения, по его словам, должны быть обоснованными, выполнимыми на практике и направленными прежде всего на снижение рисков для детей и подростков.

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