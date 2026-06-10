Музей истории города Шлиссельбурга Ленинградской области удостоен награды «Особенно Хорошее место». Учреждение вошло в число первых обладателей этого почётного звания.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», такой знак качества присуждается компаниям, которые на протяжении пяти и более лет подряд удерживают высокий рейтинг (не ниже 4,5) и стабильно имеют статус «Хорошее место».

Отметки «Особенно Хорошее место» уже удостоены около 8600 организаций по всей России, что составляет лишь 4 процента от всех обладателей базового статуса «Хорошее место».

Музей истории города Шлиссельбурга расположен в здании первой в России ситценабивной мануфактуры. Посетителям предлагают интерактивное путешествие в эпоху Петра I, а также анимационный фильм о строительстве Староладожского канала. В музее работает сувенирная лавка, где можно приобрести значки с гербом Шлиссельбурга, открытки и другие памятные сувениры.