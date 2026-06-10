Родители, отпускающие своих детей-выпускников одних на ночь, могут столкнуться с ответственностью.

Несовершеннолетним выпускникам запрещено находиться одним на улице в ночное время, предупредила юрист Лилия Василенко. Если полиция заметит ребенка без сопровождения родителей, им грозит административная ответственность.

«Подростки должны находиться в общественных местах в ночное время лишь в сопровождении родителей», — цитирует эксперта РИА Новости.

То же касается и ресторанов, где у вчерашних школьников традиционно проходят выпускные. После 22-23 часов вечера несовершеннолетние должны находиться в заведениях в присутствии законных представителей, добавила юрист.