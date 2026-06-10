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Новости Спорт

Знаменитые фигуристы проведут мастер-классы для спортсменов из Ленобласти

Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын и председатель комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Вячеслав Комаров договорились о сотрудничестве.

Знаменитые фигуристы проведут мастер-классы для спортсменов из Ленобласти - Это должно вдохновить молодых спортсменов и помочь им в развитии.
Фото: администрация Ленобласти.

В рамках сотрудничества звезды фигурного катания проведут мастер-классы для спортсменов из Ленинградской области. Это должно вдохновить молодых спортсменов и помочь им в развитии. Петербургские атлеты также примут участие в областных праздниках и церемониях открытия новых катков.

«Разговор получился интересным и важным: мы хотим, чтобы такие спортсмены появлялись и в Ленинградской области. Фигурное катание у нас есть и набирает обороты, но пример ведущих мастеров, их мастер-классы помогут нашим детям расти. Мы готовы работать вместе и делиться опытом», - отметил Вячеслав Комаров.

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Теги

мастер-класс спорт Фигурное катание Ленобласть
Новости Социум

Более тысячи жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

1039 человек пострадали от укусов членистоногих в агломерации. Почти 40% случаев пришлось на Ленинградскую область.

С 4 по 10 июня в медучреждения Петербурга и Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 1039 человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего число обращений 39,8% пришлись на 47-й регион. Лидерами по активности клещей оказались Тихвинский (15,0%), Всеволожский (12,8%) и Приозерский (10,6%) районы 

 В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортного (18,9%), Выборгского (14,2%), а также Приморского и Московского (по 10,4%) районов.

Тем временем в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 85 тысяч жителей Петербурга и свыше 49 тысяч жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

клещи в Ленобласти роспотребнадзор

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