Тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын и председатель комитета по физической культуре и спорту Ленобласти Вячеслав Комаров договорились о сотрудничестве.
В рамках сотрудничества звезды фигурного катания проведут мастер-классы для спортсменов из Ленинградской области. Это должно вдохновить молодых спортсменов и помочь им в развитии. Петербургские атлеты также примут участие в областных праздниках и церемониях открытия новых катков.
«Разговор получился интересным и важным: мы хотим, чтобы такие спортсмены появлялись и в Ленинградской области. Фигурное катание у нас есть и набирает обороты, но пример ведущих мастеров, их мастер-классы помогут нашим детям расти. Мы готовы работать вместе и делиться опытом», - отметил Вячеслав Комаров.