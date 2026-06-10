Уже в четверг будет восстановлено автомобильное движение на участке дороги «41А-007». Также ожидается запуск первой электрички.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о постепенном восстановлении транспортного сообщения на участке Лебяжье - Большая Ижора. Сейчас ведется подготовка к возобновлению движения.
В четверг, в 12:00, ожидается открытие движения по автомобильной дороге «41А-007» на участке «Большая Ижора - Лебяжье». Также в 6:37 утра следующих суток будет запущена первая электричка с железнодорожной станции Калище.
«Подразделения Министерства Обороны, силы и средства региональных служб РСЧС завершили необходимые работы. Решением оперативного штаба определено, что движение безопасно. Благодарю все службы за оперативную и слаженную работу», — добавил губернатор.
Фото на миниатюре: magnific/ evening_tao