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Губернатор Ленобласти сообщил о скором восстановлении транспортного сообщения "Лебяжье - Большая Ижора"

Уже в четверг будет восстановлено автомобильное движение на участке дороги «41А-007». Также ожидается запуск первой электрички.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о постепенном восстановлении транспортного сообщения на участке Лебяжье - Большая Ижора. Сейчас ведется подготовка к возобновлению движения.

В четверг, в 12:00, ожидается открытие движения по автомобильной дороге «41А-007» на участке «Большая Ижора - Лебяжье». Также в 6:37 утра следующих суток будет запущена первая электричка с железнодорожной станции Калище.

«Подразделения Министерства Обороны, силы и средства региональных служб РСЧС завершили необходимые работы. Решением оперативного штаба определено, что движение безопасно. Благодарю все службы за оперативную и слаженную работу», — добавил губернатор.

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Фото на миниатюре: magnific/ evening_tao

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«Подростки должны находиться в общественных местах в ночное время лишь в сопровождении родителей», — цитирует эксперта РИА Новости.  

То же касается и ресторанов, где у вчерашних школьников традиционно проходят выпускные. После 22-23 часов вечера несовершеннолетние должны находиться в заведениях в присутствии законных представителей, добавила юрист.

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