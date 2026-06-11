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В Ленинградском перинатальном центре родились 80 детей за неделю

В Ленинградском перинатальном центре родились 80 детей за неделю - В Ленинградском областном перинатальном центре с 3 по 10 июня родились 80 малышей – 44 мальчика и 36
Фото: vk_com/wall-199634779_18289

В Ленинградском областном перинатальном центре с 3 по 10 июня родились 80 малышей – 44 мальчика и 36 девочек.

Сотрудники перинатального центра поздравили мам и их семьи с радостным событием.

Как рассказали в Ленинградском областном перинатальном центре, 29 многодетных мам выбрали медучреждение для рождения 3-го и последующего ребенка.

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Ленинградский перинатальный центр Ленинградская область
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Реставраторы в Рождествено обновили старинную табакерку прадеда Пушкина из музея-усадьбы «Суйда»

В Международном центре реставрации в Рождествено завершили обновление табакерки 2-й половины XVIII века, принадлежавшей прадеду Александра Пушкина Абраму Ганнибалу.

Реставраторы в Рождествено обновили старинную табакерку прадеда Пушкина из музея-усадьбы «Суйда» - В Международном центре реставрации в Рождествено завершили обновление табакерки 2-й половины XVIII в
Фото: здесь и далее vk_com/wall-219746768_2013

Табакерка поступила к специалистам с крышкой, расколотой на три части, фрагментированной металлической инкрустацией, многочисленными утратами и деформациями черепахового панциря. Над предметом работали художники-реставраторы Андрей Смирнов и Софья Метик.

Специалисты полностью демонтировали металлическую инкрустацию и фурнитуру, расчистили отдельные части табакерки от загрязнений и удалили продукты коррозии с поверхности металлических элементов. После этого реставраторы склеили фрагменты крышки и часть трещин.

Реставраторы в Рождествено обновили старинную табакерку прадеда Пушкина из музея-усадьбы «Суйда» - В Международном центре реставрации в Рождествено завершили обновление табакерки 2-й половины XVIII в

Из-за утраты пластичности черепахового панциря и усадки крышки специалисты решили собрать табакерку без исправления деформаций. Восполнить утраты панциря также оказалось невозможно из-за действующего запрета на торговлю материалами из черепашьей кости.

Финальным этапом стал комплекс консервационных работ. После реставрации табакерку привели в экспозиционный вид.

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Теги

Рождествено Суйда Ленинградская область

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