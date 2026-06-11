В Международном центре реставрации в Рождествено завершили обновление табакерки 2-й половины XVIII века, принадлежавшей прадеду Александра Пушкина Абраму Ганнибалу.

Табакерка поступила к специалистам с крышкой, расколотой на три части, фрагментированной металлической инкрустацией, многочисленными утратами и деформациями черепахового панциря. Над предметом работали художники-реставраторы Андрей Смирнов и Софья Метик.

Специалисты полностью демонтировали металлическую инкрустацию и фурнитуру, расчистили отдельные части табакерки от загрязнений и удалили продукты коррозии с поверхности металлических элементов. После этого реставраторы склеили фрагменты крышки и часть трещин.

Из-за утраты пластичности черепахового панциря и усадки крышки специалисты решили собрать табакерку без исправления деформаций. Восполнить утраты панциря также оказалось невозможно из-за действующего запрета на торговлю материалами из черепашьей кости.

Финальным этапом стал комплекс консервационных работ. После реставрации табакерку привели в экспозиционный вид.