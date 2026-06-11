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Реставраторы в Рождествено обновили старинную табакерку прадеда Пушкина из музея-усадьбы «Суйда»

В Международном центре реставрации в Рождествено завершили обновление табакерки 2-й половины XVIII века, принадлежавшей прадеду Александра Пушкина Абраму Ганнибалу.

Реставраторы в Рождествено обновили старинную табакерку прадеда Пушкина из музея-усадьбы «Суйда» - В Международном центре реставрации в Рождествено завершили обновление табакерки 2-й половины XVIII в
Фото: здесь и далее vk_com/wall-219746768_2013

Табакерка поступила к специалистам с крышкой, расколотой на три части, фрагментированной металлической инкрустацией, многочисленными утратами и деформациями черепахового панциря. Над предметом работали художники-реставраторы Андрей Смирнов и Софья Метик.

Специалисты полностью демонтировали металлическую инкрустацию и фурнитуру, расчистили отдельные части табакерки от загрязнений и удалили продукты коррозии с поверхности металлических элементов. После этого реставраторы склеили фрагменты крышки и часть трещин.

Реставраторы в Рождествено обновили старинную табакерку прадеда Пушкина из музея-усадьбы «Суйда» - В Международном центре реставрации в Рождествено завершили обновление табакерки 2-й половины XVIII в

Из-за утраты пластичности черепахового панциря и усадки крышки специалисты решили собрать табакерку без исправления деформаций. Восполнить утраты панциря также оказалось невозможно из-за действующего запрета на торговлю материалами из черепашьей кости.

Финальным этапом стал комплекс консервационных работ. После реставрации табакерку привели в экспозиционный вид.

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Рождествено Суйда Ленинградская область
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Владельцы футбольной команды поставили 1,1 млн долларов на ее вылет из высшей лиги

Владельцы футбольной команды «Осасуна» поставили 1,1 миллиона долларов на вылет клуба из высшего дивизиона Испании по итогам сезона-2025/2026. В клубе заявили, что оформили страховку от понижения в классе у компании Howden.

Полис обошелся «Осасуне» в 1,3 миллиона евро. Возможная выплата в случае вылета в Сегунду могла достигнуть 6 миллионов евро. Для хеджирования финансовых рисков клуб также сделал ставку на бирже прогнозов. Владельцы поставили 1,1 миллиона долларов на то, что команда окажется в Сегунде.

В «Осасуне» подчеркнули, что руководство Ла Лиги было в курсе всех деталей сделки. В последнем туре команда проиграла «Хетафе» на выезде со счетом 0:1, но сохранила место в Ла Лиге.

«Жирона» не смогла обыграть «Эльче». Матч завершился со счетом 1:1, и этого оказалось достаточно, чтобы «Осасуна» осталась в высшем дивизионе чемпионата Испании.

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