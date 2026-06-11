Мужчину 49 лет приговорили к 6 годам колонии строгого режима за смертельное избиение знакомого в поселке Возрождение Выборгского района в период с 3 по 4 февраля 2024 года.
По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился со знакомым. Во время конфликта он нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался.
Суд признал фигуранта виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности.