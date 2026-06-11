weather 18.1°
$ 71.79
83.08

Главная / Новости / Маты третьеклассника довели учителей до суда в Петербурге

Новости Происшествия

Маты третьеклассника довели учителей до суда в Петербурге

Петербургский суд отказал трем педагогам школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья во взыскании 1,4 миллиона рублей с матери третьеклассника. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, мальчик часто вел себя агрессивно, ругался матом, а однажды сломал лампу над доской.

Из-за поведения ребенка преподаватели обращались в полицию. После этого учителя подали иск к матери школьника. Они требовали, чтобы женщина обязала сына соблюдать устав школы-интерната и договор на обучение, а также компенсировала им моральный вред.

Один из истцов потребовал взыскать 1 миллион рублей. Еще один педагог просил 300 тысяч рублей за то, что школьник отреагировал на замечание нецензурной бранью. Третий истец требовал 100 тысяч рублей за оскорбление со стороны ученика.

Суд отметил, что из-за неконтролируемого поведения третьеклассника неоднократно вызывали скорую помощь. Также суд указал, что, если ребенок принимает лекарства, от педагогов требуется индивидуальный подход к обучению.

Мать могут привлечь к ответственности только в случае, если школа докажет ее вину. При этом педагоги вправе подать иск к образовательному учреждению из-за действий ученика. В удовлетворении требований к матери ребенка суд отказал.

Вам будет интересно
Пассажир русским матом посадил самолет в США
Самолет с 147 пассажирами совершил экстренную посадку в США после того, как находившийся на борту мужчина начал кричать на русском языке и попытался п...
01.06.2026
3995

Теги

Санкт-Петербург
Для души Новости

В Ленинградской области у медведей начался гон

В июне у бурых медведей Ленобласти проходит гон — время медвежьих свадеб. Во Всеволожском районе была замечена медведица с подросшими медвежатами.

В видеоловушку биолога Павла Глазкова попал момент, как медведица обследовала деревья и оставила свой запах для потенциального жениха, потеревшись о стволы. Любопытно, что оба медвежонка повторили это действие за своей мамой - и тоже деловито потерлись о стволы деревьев.

Видео: Каждой твари по паре, ВК

Но все же более активными в этот период становятся самцы: они оставляют следы когтей на деревьях, делают «закусы» — надламывают ветки зубами. Чтобы продемонстрировать свои габариты, самцы стараются дотянуться до самых высоких веток. Это один из способов привлечь внимание самок и отпугнуть конкурентов.

Биолог рекомендуют в период активности медведей вести себя в лесу более шумно: громко разговаривать, периодически покрикивать, свистеть в спортивный свисток. Это поможет избежать встречи с медведем, который в брачный период ведет себя осторожно.

Теги

Ленобласть медведи Всеволожский район Павел Глазков гон

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти
Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти

20:03 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться