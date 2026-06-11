Петербургский суд отказал трем педагогам школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья во взыскании 1,4 миллиона рублей с матери третьеклассника. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, мальчик часто вел себя агрессивно, ругался матом, а однажды сломал лампу над доской.

Из-за поведения ребенка преподаватели обращались в полицию. После этого учителя подали иск к матери школьника. Они требовали, чтобы женщина обязала сына соблюдать устав школы-интерната и договор на обучение, а также компенсировала им моральный вред.

Один из истцов потребовал взыскать 1 миллион рублей. Еще один педагог просил 300 тысяч рублей за то, что школьник отреагировал на замечание нецензурной бранью. Третий истец требовал 100 тысяч рублей за оскорбление со стороны ученика.

Суд отметил, что из-за неконтролируемого поведения третьеклассника неоднократно вызывали скорую помощь. Также суд указал, что, если ребенок принимает лекарства, от педагогов требуется индивидуальный подход к обучению.

Мать могут привлечь к ответственности только в случае, если школа докажет ее вину. При этом педагоги вправе подать иск к образовательному учреждению из-за действий ученика. В удовлетворении требований к матери ребенка суд отказал.