В Сланцевском районе Ленинградской области газовые сети подвели сразу к восьми населённым пунктам: Старополью, Кушелю, Заберезью, Кологриво, Плешеву, Шакицам, Пантейлькову и Гаянщине.

Александр Дрозденко сообщил о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации по догазификации. Глава региона отметил, что работа по расширению газовой инфраструктуры будет продолжена, чтобы в каждом уголке Ленинградской области люди могли жить с комфортом. О условиях подключения к газу можно узнать по ссылке.

От жителей Ленобласти, до чьих домов уже дотянули газ, принимаются заявки на догазификацию. Подать ее можно онлайн или офлайн:

на портале Единого оператора газификации РФ

на странице компании ВКонтакте

на сайте www.gazprom-lenobl.ru

в МФЦ

по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

на портале «Госуслуги»

в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.