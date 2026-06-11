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Новости Социум

Газ пришёл в восемь деревень Сланцевского района Ленинградской области

В Сланцевском районе Ленинградской области газовые сети подвели сразу к восьми населённым пунктам: Старополью, Кушелю, Заберезью, Кологриво, Плешеву, Шакицам, Пантейлькову и Гаянщине.

Александр Дрозденко сообщил о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации по догазификации. Глава региона отметил, что работа по расширению газовой инфраструктуры будет продолжена, чтобы в каждом уголке Ленинградской области люди могли жить с комфортом. О условиях подключения к газу можно узнать по ссылке.

От жителей Ленобласти, до чьих домов уже дотянули газ, принимаются заявки на догазификацию. Подать ее можно онлайн или офлайн:

  • на портале Единого оператора газификации РФ

  • на странице компании ВКонтакте 

  • на сайте www.gazprom-lenobl.ru

  • в МФЦ 

  • по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

  • на портале «Госуслуги»

  • в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.

Теги

Сланцевский район догазификация Газификация в Ленобласти
Новости Социум

Женщину с редчайшим врожденным заболеванием спасли в ЛОКБ

Врачи Ленинградской областной клинической больницы прооперировали 36-летнюю пациентку с редким врожденным заболеванием и кишечником, перекрученным вокруг своей оси на 720 градусов. Как сообщили в ЛОКБ, женщина долгие годы страдала от необъяснимых приступов болей в животе и высокой тонкокишечной непроходимости.

Женщину с редчайшим врожденным заболеванием спасли в ЛОКБ - Врачи Ленинградской областной клинической больницы прооперировали 36-летнюю пациентку с перекрученны
Фото: vk_com/wall-37854730_13987

Пациентку неоднократно госпитализировали в другие стационары, где снимали симптомы и отпускали ее домой. Однако причина болей оставалась невыявленной.

Диагноз ей смогли поставить только врачи ЛОКБ. У женщины обнаружили крайне редкое врожденное заболевание – неполный поворот кишечника во время эмбрионального развития, или синдром Ледда. Обычно такую патологию выявляют и оперируют в детском возрасте.

В случае пациентки кишечник оказался перекручен вокруг своей оси на 720 градусов, то есть на два полных оборота.

«Сам по себе этот случай крайне большая редкость. Для нас до сих пор остается вопросом, как она жила, питалась, смогла родить ребенка, а ее заболевание не привело к некрозу кишечника», – рассказал заведующий хирургическим отделением ЛОКБ Андрей Прядко

Врачи выполнили открытую операцию. Хирурги развернули кишечник, рассекли спайки, мешавшие прохождению пищи, и зафиксировали органы в правильном положении. После успешного вмешательства угроза некроза кишечника и повторных кризов осталась в прошлом. Сейчас женщину ничего не беспокоит.

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Теги

ЛОКБ Ленинградская область

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