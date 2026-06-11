В Ленобласти подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» среди ветеринарных фельдшеров. Победительницей стала Юлия Никифорова, специалист племенного завода «Гатчинское» из Гатчинского округа.
Конкурс прошёл на базе Беседского сельскохозяйственного техникума и собрал 11 участников из семи районов: Волосовского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского и Приозерского. Самой молодой участнице — 21 год, а самый опытный специалист имеет стаж работы в профессии 19 лет.
Программа соревнований включала теоретическую часть — тесты и профильные кейсы, а также практические задания: клинический осмотр животных, наложение повязок и швов, работу в лаборатории. Всё было максимально приближено к реальной ветеринарной практике.
Теперь Юлия Никифорова представит Ленинградскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдёт в Мордовии 21–22 июля. Главный приз для победителя составляет один миллион рублей. Региональный этап организован в рамках национального проекта «Кадры» комитетом по труду и занятости Ленинградской области совместно с управлением ветеринарии региона.
Юлия Лямина из города Тосно стала победительницей регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации среди поваров. Теперь ей предстоит п...
03.05.2026
418
Конкурс проводится Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с комитетом по труду Ленинградской области в рамках национального проекта «Кадры». Главная задача соревнований — повысить престиж рабочих специальностей, показать, что быть профессионалом высокого уровня — это статусно и уважаемо, а также привлечь молодёжь в сферы, где кадры востребованы уже сегодня.
Украина повторила преступление фашистов в Крыму спустя ровно 84 года
Беспилотник самолетного типа ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» на Историческом бульваре в ночь на 10 июня 2026 года. После попадания на крыше объекта культурного наследия федерального значения начался масштабный пожар. Ему присвоили 4-й ранг сложности.
На месте работали 83 спасателя и 22 единицы техники МЧС России и спасательной службы Севастополя. Погибших и пострадавших нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что шедевр Франца Рубо практически уничтожен.
Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин также заявил, что из-за масштаба и продолжительности пожара полотно, скорее всего, получило критические повреждения. Окончательные выводы можно будет сделать только после экспертизы.
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» была открыта в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Автором полотна стал художник-баталист Франц Рубо. Он работал над панорамой в Мюнхене при участии немецких живописцев.
Здание для панорамы спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Длина полотна составляет 115 метров, высота – 14 метров, площадь – более 1,6 тысячи квадратных метров. На панораме изображены более 4000 фигур.
Особенность работы Рубо в том, что живопись объединена с объемным предметным планом, макетами укреплений, орудиями и амуницией. Это создает у зрителя эффект присутствия на Малаховом кургане в момент знаменитой атаки. Сюжет панорамы посвящен одному из ключевых эпизодов обороны Севастополя 1854-1855 годов.
Для панорамы это не первое испытание огнем. Здание подверглось массированной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу 25 июня 1942 года во время обороны Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Тогда оно загорелось и было почти полностью разрушено.
Пожарные, солдаты и моряки вынесли из горящего здания 86 фрагментов полотна Рубо – около 2/3 оригинала. Их эвакуировали через Новороссийск в Новосибирск и Москву. Позже спасенные фрагменты несколько раз реставрировали, последняя реставрация проходила в музее «Бородинская битва».
После войны художники-копиисты под руководством академика живописи Павла Соколова-Скаля заново воссоздали произведение. Музей вновь открылся для посетителей в 1954 году, к 100-летию обороны Севастополя.
Выставка «Рубо – 170» с оригинальными фрагментами полотна должна была открыться в Севастополе 11 июня 2026 года. Эти фрагменты не видели в городе со времен Великой Отечественной войны. Их спасли еще в 1942 году, а после долгих лет реставрации вернули в музей.
Несмотря на масштаб разрушений, власти и профильные организации заявили о намерении восстановить панораму. Российское историческое общество также подтвердило готовность участвовать в восстановлении. Председатель правления РИО Руслан Гагкуев заявил, что общество окажет всю необходимую поддержку.
Панорама остается главным объектом музейного объединения «Музей героической обороны и освобождения Севастополя» и одной из визитных карточек города-героя. Ее восстановление может занять не один год и потребовать серьезной работы реставраторов.