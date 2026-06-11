Цены на овощи за последний месяц снизились наиболее заметно среди других продуктов.

Согласно данным Росстата, огурцы подешевели сразу на 25,9%, а помидоры - на 27,1%, а перец - на 12,2%. Цены на фрукты также снизились, но менее существенно: апельсины стали дешевле на 3,7%, а бананы - на 3,1%.

В то же время некоторые овощи подорожали. Среди них белокочанная капуста (+10,6%), репчатый лук (+6,8%) и свекла (+5,5%).

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Что касается цен на мясо, то они менялись по-разному: говядина, курятина и индейка стали дороже на 0,6% и 0,4% соответственно, а свинина подешевела на 0,9%.