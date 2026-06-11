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Помидоры и огурцы подешевели в России более чем на 20%

Цены на овощи за последний месяц снизились наиболее заметно среди других продуктов.

Помидоры и огурцы подешевели в России более чем на 20% - В то же время некоторые овощи подорожали.
Фото: Freepik.

Согласно данным Росстата, огурцы подешевели сразу на 25,9%, а помидоры - на 27,1%, а перец - на 12,2%. Цены на фрукты также снизились, но менее существенно: апельсины стали дешевле на 3,7%, а бананы - на 3,1%.

В то же время некоторые овощи подорожали. Среди них белокочанная капуста (+10,6%), репчатый лук (+6,8%) и свекла (+5,5%).

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Что касается цен на мясо, то они менялись по-разному: говядина, курятина и индейка стали дороже на 0,6% и 0,4% соответственно, а свинина подешевела на 0,9%.

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овощи подешевели Росстат Россия продукты
Новости Происшествия

Смертельная авария произошла в Лужском районе

Водитель внедорожника погиб в результате съезда в кювет.

В Лужском районе Ленинградской области проводится проверка по факту смертельной аварии. В результате ДТП погиб водитель внедорожника, передает региональное управление МВД России.

Авария произошла в минувшие сутки, 10 июня, на 174-м километре дороги «Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга». Водитель автомобиля Tank 700 не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

«В результате аварии водитель получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи», — указано в сообщении.

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Фото на миниатюре: magnific

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