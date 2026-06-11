В Петербурге правоохранители задержали участников преступной группы, которые организовали сбыт сильнодействующего вещества по почте.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, двое мужчин и женщина ввозили запрещенные к свободному обороту препараты для их расфасовки и отправки покупателям по почте. Они успели отправить посылку в Самару, но были задержаны оперативниками в Петербурге.

Видео: Ирина Волк.

Во время обысков у подозреваемых обнаружено и изъято более 10 кг сильнодействующего вещества, упаковочные материалы, капсулятор и готовые к отправке посылки с 50 и 100 капсулами.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих веществ». Трое фигурантов заключены под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.