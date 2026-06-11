Министерство транспорта России поставило задачу начать испытания высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург в 2027 году. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС.
«Испытания нужны, чтобы сделать выводы, что-то донастроить и доработать. На всем участке, где будут проходить тесты, уже развернута стройка», - пояснил Никитин.
Для первого высокоскоростного поезда уже сварены 11 кузовов вагонов. Пять из них уже окрашены, еще для четырех вагонов монтируются окна и различные системы.
Напомним, протяженность магистрали составит около 700 километров, она пройде по шести регионам с населением почти 30 млн человек. Ожидается, что после запуска поездов пассажиропоток между Москвой и Петербургом к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. Завершение проектирования и строительства запланировано на 2028 год, когда магистраль и начнет работать.