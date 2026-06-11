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Испытания высокоскоростной магистрали Москва - Петербург запланированы на 2027 год

Министерство транспорта России поставило задачу начать испытания высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург в 2027 году. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью ТАСС.

«Испытания нужны, чтобы сделать выводы, что-то донастроить и доработать. На всем участке, где будут проходить тесты, уже развернута стройка», - пояснил Никитин.

Для первого высокоскоростного поезда уже сварены 11 кузовов вагонов. Пять из них уже окрашены, еще для четырех вагонов монтируются окна и различные системы.

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Напомним, протяженность магистрали составит около 700 километров, она пройде по шести регионам с населением почти 30 млн человек. Ожидается, что после запуска поездов пассажиропоток между Москвой и Петербургом к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. Завершение проектирования и строительства запланировано на 2028 год, когда магистраль и начнет работать.

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Новости Социум

Женщину с редчайшим врожденным заболеванием спасли в ЛОКБ

Врачи Ленинградской областной клинической больницы прооперировали 36-летнюю пациентку с редким врожденным заболеванием и кишечником, перекрученным вокруг своей оси на 720 градусов. Как сообщили в ЛОКБ, женщина долгие годы страдала от необъяснимых приступов болей в животе и высокой тонкокишечной непроходимости.

Женщину с редчайшим врожденным заболеванием спасли в ЛОКБ - Врачи Ленинградской областной клинической больницы прооперировали 36-летнюю пациентку с перекрученны
Фото: vk_com/wall-37854730_13987

Пациентку неоднократно госпитализировали в другие стационары, где снимали симптомы и отпускали ее домой. Однако причина болей оставалась невыявленной.

Диагноз ей смогли поставить только врачи ЛОКБ. У женщины обнаружили крайне редкое врожденное заболевание – неполный поворот кишечника во время эмбрионального развития, или синдром Ледда. Обычно такую патологию выявляют и оперируют в детском возрасте.

В случае пациентки кишечник оказался перекручен вокруг своей оси на 720 градусов, то есть на два полных оборота.

«Сам по себе этот случай крайне большая редкость. Для нас до сих пор остается вопросом, как она жила, питалась, смогла родить ребенка, а ее заболевание не привело к некрозу кишечника», – рассказал заведующий хирургическим отделением ЛОКБ Андрей Прядко

Врачи выполнили открытую операцию. Хирурги развернули кишечник, рассекли спайки, мешавшие прохождению пищи, и зафиксировали органы в правильном положении. После успешного вмешательства угроза некроза кишечника и повторных кризов осталась в прошлом. Сейчас женщину ничего не беспокоит.

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ЛОКБ Ленинградская область

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