weather 18°
$ 71.79
83.08

Главная / Новости / Судья отменила суд и отстранила адвокатов обеих сторон за применение ИИ

Новости outside

Судья отменила суд и отстранила адвокатов обеих сторон за применение ИИ

Федеральный судья в штате Миссисипи остановила судебное разбирательство и отстранила четырех адвокатов из-за ссылок на несуществующие судебные прецеденты, выдуманные нейросетью.

Окружная судья Шарион Эйкок выяснила, что юристы использовали материалы, сгенерированные искусственным интеллектом, но не проверили их достоверность. Дело касалось контрактного спора между юристом Томом Уизерсом и городом Абердин. Разбирательство было связано с невыплаченными гонорарами.

Сам Уизерс не представлял свои интересы лично, поэтому избежал санкций. Юрист Роб Фройнд назвал ситуацию «комедией ошибок ИИ».

По его словам, фактически клиенты платили за то, чтобы две языковые модели спорили друг с другом. В итоге судья остановила процесс и дисквалифицировала всех четырех нанятых юристов.

Двоим из них запретили выступать в этом суде в течение 2 лет. Каждому провинившемуся назначили штраф от 1 тысячи до 3,5 тысячи долларов.

Вам будет интересно
Украина повторила преступление фашистов в Крыму спустя ровно 84 года
Фото: Freepik. Беспилотник самолетного типа ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» на Историческом бульваре в ночь на 10...
11.06.2026
180

Теги

ИИ США
Новости Социум

Движение общественного транспорта изменится в центре Петербурга из-за пробега

В Петербурге 13 июня изменится маршрут автобусов и троллейбусов из-за проведения пробега «Санкт-Петербург. Экиден».

По данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71 и 191, а также троллейбусных №№ 1, 5, 7, 10, 11 и 22.

Маршруты будут изменены из-за закрытия движения транспорта: с 0:00 до 23:59 по Исаакиевской площади и с 6:00 до 15:00 по Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту, Сенатской площади, а также Английской набережной до Благовещенского моста.

Вам будет интересно
На внутреннем кольце КАД у Выборгского и Рябовского шоссе ограничат движение
На двух участках Кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге запланированы дорожные работы с перекрытием полос и ограничением скорости, предупредили в ФКУ...
10.06.2026
158

Теги

пробег Петербург ограничение движения

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти
Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти

20:03 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться