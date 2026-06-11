Федеральный судья в штате Миссисипи остановила судебное разбирательство и отстранила четырех адвокатов из-за ссылок на несуществующие судебные прецеденты, выдуманные нейросетью.

Окружная судья Шарион Эйкок выяснила, что юристы использовали материалы, сгенерированные искусственным интеллектом, но не проверили их достоверность. Дело касалось контрактного спора между юристом Томом Уизерсом и городом Абердин. Разбирательство было связано с невыплаченными гонорарами.

Сам Уизерс не представлял свои интересы лично, поэтому избежал санкций. Юрист Роб Фройнд назвал ситуацию «комедией ошибок ИИ».

По его словам, фактически клиенты платили за то, чтобы две языковые модели спорили друг с другом. В итоге судья остановила процесс и дисквалифицировала всех четырех нанятых юристов.

Двоим из них запретили выступать в этом суде в течение 2 лет. Каждому провинившемуся назначили штраф от 1 тысячи до 3,5 тысячи долларов.