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Суд отправил в СИЗО 15-летнего подростка за кражу мопеда с парковки ТРК в Петербурге

Суд Петербурга постановил поместить под стражу 15-летнего подростка, подозреваемого в краже мопеда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, преступление было совершено 9 июня на парковке ТРК в Приморском районе. По версии следствия, подросток воспользовался тем, что в мопеде «Найибот М95» был оставлен ключ зажигания. Школьник завел чужой транспорт и уехал. Владелец мопеда получил ущерб на сумму не менее 350 тысяч рублей.

Угонщика задержали 10 июня. Обвинение ему пока не предъявлено. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлится до 9 августа.

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Теги

кража подросток Петербург суд
Новости Социум

В Ленобласть хлынули туристы из Эстонии в преддверии Дня России

На границе России со стороны Эстонии фиксируется скопление очередей.

В Ленобласть хлынули туристы из Эстонии в преддверии Дня России - На границе России со стороны Эстонии фиксируется скопление очередей.
Фото: Северо-Западное таможенное управление

В преддверии Дня России на эстонском пункте пропуска «Нарва-1» зафиксировано значительное скопление туристов. Об этом 11 июня сообщает Северо-Западное таможенное управление.

«Скопление лиц на сопредельной территории связано с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. При этом перед российским пунктом пропуска в настоящее время очередей нет. Санкт-Петербургская таможня готова к увеличению пассажиропотока», — заявили в ведомстве.

Начальник Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников подчеркнул, что ведомство готово к увеличению числа туристов. В качестве мер ведомство планирует привлечь дополнительный персонал и организовать «реверсивное» движение.

Ситуация осложняется изменениями в графике работы эстонского пункта пропуска. До 15 июня переход открыт с 07:00 до 23:00 по московскому времени, однако после режим работы будет сокращен — с 7:00 до 19:00.

Ранее стало известно, что жители Нарвы не смогут увидеть концерт в честь Дня России в Ивангороде.

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Ивангород Ленинградская область нарва День России

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