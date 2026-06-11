Суд Петербурга постановил поместить под стражу 15-летнего подростка, подозреваемого в краже мопеда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, преступление было совершено 9 июня на парковке ТРК в Приморском районе. По версии следствия, подросток воспользовался тем, что в мопеде «Найибот М95» был оставлен ключ зажигания. Школьник завел чужой транспорт и уехал. Владелец мопеда получил ущерб на сумму не менее 350 тысяч рублей.

Угонщика задержали 10 июня. Обвинение ему пока не предъявлено. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлится до 9 августа.