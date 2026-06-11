Учреждение стало призёром в номинации «Креативное донорство» — в конкурсном отборе премии участвовали 336 конкурсантов из 67 регионов России. Также центр отмечен памятной медалью за весомый вклад в развитие донорства в стране и внедрение лучших практик спецпроекта «Донорство объединяет». Кроме того, получен специальный приз — серебряный «Знак качества» — по итогам независимой оценки информационной открытости и доступности организаций Службы крови России.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков отметил, что работа Центра крови заслуженно признана на федеральном уровне.

«Потребность в донорской крови ежегодно возрастает, но благодаря неустанной работе специалистов Центра крови растёт и количество доноров. В 2025 году было заготовлено 28 280 доз крови, проведено 29 206 донаций. Гордимся коллегами, поздравляем и благодарим за неустанный труд!», — подчеркнул Жарков.

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1 января 2025 года в Ленобласти присваивается звание «Почетный донор Ленинградской области» тем, кто более 20 раз проходил донацию крови и ее компонентов в учреждениях региона, но менее 40 раз, так как в этом случае присуждают уже звание «Почетного донора России». Сегодня в области уже более 3000 доноров, которые могут претендовать на это звание. Чтобы получить статус «Почетный донор Ленинградской области», нужно выполнить одно из условий:

сдать кровь от 20 до 40 раз;

сдать кровь от 10 до 25 раз и дополнительно плазму, чтобы общее количество донаций составило от 20 до 40;

сдать кровь менее 10 раз и плазму так, чтобы общее количество донаций составило от 30 до 60;

сдать плазму крови от 30 до 60 раз.

Если вам больше 18 лет, вы хорошо себя чувствуете и у вас нет противопоказаний к донации вас ждут в Центре крови Ленинградской области. Расписание донорских дней по ссылке. При себе необходимо иметь паспорт. Также на интернет-ресурсе оставайсядонором.рф опубликованы перечень центров переливания крови, рекомендации и советы по подготовке к процедуре. Как стать донором — читайте на сайте Центра крови Ленобласти.