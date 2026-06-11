Ивангород готовится к масштабному празднованию 99-летия Ленинградской области. Чтобы попасть на торжества, гостям потребуется специальный пропуск.
Ивангород 1 августа станет центром торжественных мероприятий, посвященных 99-летию со дня образования Ленинградской области. Гости праздника смогут не только стать частью торжеств, но и посетить знаковые исторические локации: величественную средневековую крепость, атмосферный район «Парусинка», живописные Нарвские водопады, а также уникальный музей Ивана Билибина, хранящий крупнейшую коллекцию работ выдающегося графика.
Поскольку Ивангород является приграничным городом, для посещения праздничных мероприятий гостям необходимо заранее оформить пропуск. Об этом рассказали эксперты «Объясняем. Ленинградская область». Заявления принимаются в пограничном управлении по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (почтовый адрес: pu.spb.lenobl@fsb.ru), в службе в Сосновом Бору (почтовый адрес: pu.spb.sb@fsb.ru), а также дистанционно через портал «Госуслуги».
Получить готовый пропуск можно лично, заказным письмом или в электронном виде. Организаторы рекомендуют озаботиться оформлением документов заранее.
Фото на миниатюре: Geonarva/ wikimedia. org (CC BY-SA 4.0)