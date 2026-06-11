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Центр крови Ленинградской области за последние дни удостоен сразу нескольких федеральных наград

Учреждение стало призёром в номинации «Креативное донорство» — в конкурсном отборе премии участвовали 336 конкурсантов из 67 регионов России. Также центр отмечен памятной медалью за весомый вклад в развитие донорства в стране и внедрение лучших практик спецпроекта «Донорство объединяет». Кроме того, получен специальный приз — серебряный «Знак качества» — по итогам независимой оценки информационной открытости и доступности организаций Службы крови России.

Центр крови Ленинградской области за последние дни удостоен сразу нескольких федеральных наград - Учреждение стало призёром в номинации «Креативное донорство» — в конкурсном отборе премии участвовал
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков отметил, что работа Центра крови заслуженно признана на федеральном уровне.

«Потребность в донорской крови ежегодно возрастает, но благодаря неустанной работе специалистов Центра крови растёт и количество доноров. В 2025 году было заготовлено 28 280 доз крови, проведено 29 206 донаций. Гордимся коллегами, поздравляем и благодарим за неустанный труд!», — подчеркнул Жарков.

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1 января 2025 года в Ленобласти присваивается звание «Почетный донор Ленинградской области» тем, кто более 20 раз проходил донацию крови и ее компонентов в учреждениях региона, но менее 40 раз, так как в этом случае присуждают уже звание «Почетного донора России». Сегодня в области уже более 3000 доноров, которые могут претендовать на это звание. Чтобы получить статус «Почетный донор Ленинградской области», нужно выполнить одно из условий:

  • сдать кровь от 20 до 40 раз;

  • сдать кровь от 10 до 25 раз и дополнительно плазму, чтобы общее количество донаций составило от 20 до 40;

  • сдать кровь менее 10 раз и плазму так, чтобы общее количество донаций составило от 30 до 60;

  • сдать плазму крови от 30 до 60 раз.

Если вам больше 18 лет, вы хорошо себя чувствуете и у вас нет противопоказаний к донации вас ждут в Центре крови Ленинградской области. Расписание донорских дней по ссылке. При себе необходимо иметь паспорт. Также на интернет-ресурсе оставайсядонором.рф опубликованы перечень центров переливания крови, рекомендации и советы по подготовке к процедуре. Как стать донором — читайте на сайте Центра крови Ленобласти.

Теги

Ленобласть Донор крови Центр крови Ленобласти
Новости Социум Главное

Многодетные семьи Всеволожского района получат дополнительные 600 тысяч на покупку земли

Во Всеволожском районе Ленобласти появился новый механизм решения проблемы с очередью на земельные участки для многодетных семей.

Многодетные семьи Всеволожского района получат дополнительные 600 тысяч на покупку земли - В Всеволожском районе Ленинградской области стоимость земельного сертификата для многодетных семей п
Фото: freepik.

Вместо предоставления земли семья может получить региональный сертификат на 450 тысяч рублей, который ежегодно индексируется. К нему теперь добавилась единовременная районная выплата в размере 600 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма помощи составляет более миллиона рублей. Администрация Всеволожского района выпустила соответствующее постановление.

Эти средства можно направить на покупку земли, погашение ипотеки или приобретение жилья, рассказала руководитель КУГИ Марина Тоноян.

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Теги

земельный сертификат многодетные семьи Всеволожский район Ленобласть

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