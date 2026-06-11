5 июня во Всемирный день окружающей среды на Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате в Ленинградской области прошел четвёртый по счету ежегодный круглый стол по экологии. Руководство промышленного предприятия, представители общественности и власти подняли важные вопросы об этапах реализации текущих экологических проектов, приоритетных планах и целях комбината на перспективу.

Организатором мероприятия выступила команда департамента экологии, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности Светогорского ЦБК, которая начала встречу с рассказа о проводимых на предприятии мероприятиях первого месяца лета под эгидой «Июнь – месяц экологии». Творческие конкурсы, сбор вторичных материалов, благотворительные акции, и даже день без автомобиля на территории производства площадью почти в 200 Га. Всё это, по словам руководства ЦБК, реализуется с целью обратить внимание каждого сотрудника комбината, а значит и жителей города, история которого неразрывно связана с предприятием, на бережное отношение к природе, друг другу и к окружающей среде.

Как рассказали организаторы круглого стола, экологические работы в компании ведутся круглый год. Они затрагивают различные направления: производственный процесс, управление выбросами, сбросами, отходами, водопотреблением, развитие эко-программ и инноваций в Ленинградской области, а также иные сферы.

Особое внимание участники встречи уделили выполнению со стороны комбината условий Комплексного экологического разрешения (КЭР), которое подтверждает, что предприятие работает в соответствии с установленными экологическими нормами и стандартами, а деятельность компании ведётся в рамках наилучших доступных технологий (НДТ). Светогорский ЦБК получил КЭР в конце 2024 года и сейчас реализует программу повышения экологической эффективности (ППЭЭ), а также ряд проектов по модернизации оборудования.