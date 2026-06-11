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Новости Социум

Стал известен ТОП-5 пространств, за которые активно голосует молодежь, на сайте правительства Ленобласти

Среди предлагаемых объектов — площадки для волейбола, баскетбола и тренажёры в Кудрово, амфитеатр для концертов у озера в Новом Девяткино, а также скейт-парк в Сертолово. Голосование завершится уже завтра, 12 июня.

Стал известен ТОП-5 пространств, за которые активно голосует молодежь, на сайте правительства Ленобласти - Среди предлагаемых объектов — площадки для волейбола, баскетбола и тренажёры в Кудрово, амфитеатр дл
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что каждый проект выполнен таким образом, чтобы интересные занятия и объекты могли найти жители любого возраста. В этом году, по его словам, активно голосует молодёжь.

«Возможность выбрать дизайн-проекты на zagorodsreda.gosuslugi.ru есть с 14 лет, ребята об этом узнают и принимают взрослые решения, выбирая будущее своих городов. Именно проекты, поддержанные жителями, мы будем благоустраивать по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Каждому проголосовавшему — большое спасибо, ещё есть время присоединиться!», — подчеркнул Беляев.

Топ-5 пространств, за которые активнее всего голосует молодёжь, опубликован на сайте правительства Ленинградской области.

Теги

Ленобласть благоустройство
Новости Социум

Ленинградцам рассказали, как попасть на празднование 99-летия региона в Ивангороде

Ивангород готовится к масштабному празднованию 99-летия Ленинградской области. Чтобы попасть на торжества, гостям потребуется специальной пропуск.

Ивангород 1 августа станет центром торжественных мероприятий, посвященных 99-летию со дня образования Ленинградской области. Гости праздника смогут не только стать частью торжеств, но и посетить знаковые исторические локации: величественную средневековую крепость, атмосферный район «Парусинка», живописные Нарвские водопады, а также уникальный музей Ивана Билибина, хранящий крупнейшую коллекцию работ выдающегося графика.

Поскольку Ивангород является приграничным городом, для посещения праздничных мероприятий гостям необходимо заранее оформить пропуск. Заявления принимаются в пограничном управлении по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (почтовый адрес: pu.spb.lenobl@fsb.ru), в службе в Сосновом Бору (почтовый адрес: pu.spb.sb@fsb.ru), а также дистанционно через портал «Госуслуги». 

Получить готовый пропуск можно лично, заказным письмом или в электронном виде. Организаторы рекомендуют озаботиться оформлением документов заранее.

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Фото на миниатюре: Geonarva/ wikimedia. org (CC BY-SA 4.0)

Теги

Ивангород Ленинградская область

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