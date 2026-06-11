В Петербурге 13 июня изменится маршрут автобусов и троллейбусов из-за проведения пробега «Санкт-Петербург. Экиден».
По данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71 и 191, а также троллейбусных №№ 1, 5, 7, 10, 11 и 22.
Маршруты будут изменены из-за закрытия движения транспорта: с 0:00 до 23:59 по Исаакиевской площади и с 6:00 до 15:00 по Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту, Сенатской площади, а также Английской набережной до Благовещенского моста.