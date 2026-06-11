Среди предлагаемых объектов — площадки для волейбола, баскетбола и тренажёры в Кудрово, амфитеатр для концертов у озера в Новом Девяткино, а также скейт-парк в Сертолово. Голосование завершится уже завтра, 12 июня.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что каждый проект выполнен таким образом, чтобы интересные занятия и объекты могли найти жители любого возраста. В этом году, по его словам, активно голосует молодёжь.

«Возможность выбрать дизайн-проекты на zagorodsreda.gosuslugi.ru есть с 14 лет, ребята об этом узнают и принимают взрослые решения, выбирая будущее своих городов. Именно проекты, поддержанные жителями, мы будем благоустраивать по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Каждому проголосовавшему — большое спасибо, ещё есть время присоединиться!», — подчеркнул Беляев.

Топ-5 пространств, за которые активнее всего голосует молодёжь, опубликован на сайте правительства Ленинградской области.