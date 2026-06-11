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Новости Социум

Движение общественного транспорта изменится в центре Петербурга из-за пробега

В Петербурге 13 июня изменится маршрут автобусов и троллейбусов из-за проведения пробега «Санкт-Петербург. Экиден».

По данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71 и 191, а также троллейбусных №№ 1, 5, 7, 10, 11 и 22.

Маршруты будут изменены из-за закрытия движения транспорта: с 0:00 до 23:59 по Исаакиевской площади и с 6:00 до 15:00 по Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту, Сенатской площади, а также Английской набережной до Благовещенского моста.

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10.06.2026
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Теги

пробег Петербург ограничение движения
Новости Социум

Стал известен ТОП-5 пространств, за которые активно голосует молодежь, на сайте правительства Ленобласти

Среди предлагаемых объектов — площадки для волейбола, баскетбола и тренажёры в Кудрово, амфитеатр для концертов у озера в Новом Девяткино, а также скейт-парк в Сертолово. Голосование завершится уже завтра, 12 июня.

Стал известен ТОП-5 пространств, за которые активно голосует молодежь, на сайте правительства Ленобласти - Среди предлагаемых объектов — площадки для волейбола, баскетбола и тренажёры в Кудрово, амфитеатр дл
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что каждый проект выполнен таким образом, чтобы интересные занятия и объекты могли найти жители любого возраста. В этом году, по его словам, активно голосует молодёжь.

«Возможность выбрать дизайн-проекты на zagorodsreda.gosuslugi.ru есть с 14 лет, ребята об этом узнают и принимают взрослые решения, выбирая будущее своих городов. Именно проекты, поддержанные жителями, мы будем благоустраивать по федпрограмме «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Каждому проголосовавшему — большое спасибо, ещё есть время присоединиться!», — подчеркнул Беляев.

Топ-5 пространств, за которые активнее всего голосует молодёжь, опубликован на сайте правительства Ленинградской области.

Теги

Ленобласть благоустройство

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