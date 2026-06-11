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Новости Социум

Россия с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении, сообщило ведомство.

Ограничения касаются товаров, подпадающих под карантинный контроль, а также их транзита через российскую территорию в другие страны Евразийского экономического союза. Меры будут действовать до появления надежного алгоритма проверки безопасности и прослеживаемости грузов.

Причина запрета — систематические находки опасных организмов в поставках. Только за июнь зафиксировали три случая обнаружения капрового жука (многоядного вредителя запасов, который отсутствует на российской территории) в партиях орехов, сушеных персиков и вяленых томатов.

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В Россельхознадзоре подчеркнули, что неэффективная работа зарубежного ведомства создаёт риск для фитосанитарной безопасности России и всего ЕАЭС.

Подкарантинная продукция — это товары растительного происхождения и сопутствующие предметы, которые способны переносить вредителей, болезни растений или семена сорняков. Оборот таких грузов контролируется государством.

Теги

Россельхознадзор армения Россия
Новости Социум

Движение общественного транспорта изменится в центре Петербурга из-за пробега

В Петербурге 13 июня изменится маршрут автобусов и троллейбусов из-за проведения пробега «Санкт-Петербург. Экиден».

По данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 70, 71 и 191, а также троллейбусных №№ 1, 5, 7, 10, 11 и 22.

Маршруты будут изменены из-за закрытия движения транспорта: с 0:00 до 23:59 по Исаакиевской площади и с 6:00 до 15:00 по Университетской набережной, Биржевой площади, Дворцовому мосту, Дворцовому проезду, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту, Сенатской площади, а также Английской набережной до Благовещенского моста.

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пробег Петербург ограничение движения

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